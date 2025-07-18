https://ria.ru/20250718/antalja-2030072929.html

В Анталье произошло землетрясение

В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2025

В Анталье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:12:00+03:00

2025-07-18T22:12:00+03:00

2025-07-18T22:12:00+03:00

анталья (провинция)

в мире

турция

землетрясение

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х. Согласно сообщению, землетрясение зарегистрировано в районе Газипаша в 21:14 по турецкому времени (совпадает с мск). Подземные толчки зарегистрированы на глубине 18,05 километра.

https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html

анталья (провинция)

турция

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), в мире, турция, землетрясение