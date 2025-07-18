https://ria.ru/20250718/antalja-2030072929.html
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2025
В Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:12:00+03:00
2025-07-18T22:12:00+03:00
2025-07-18T22:12:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
турция
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_85987b0301ab9be8f36cc6745c8d50b0.jpg
АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х. Согласно сообщению, землетрясение зарегистрировано в районе Газипаша в 21:14 по турецкому времени (совпадает с мск). Подземные толчки зарегистрированы на глубине 18,05 километра.
https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a28774102d7ec3b2b78f91fd9c559934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире, турция, землетрясение
Анталья (провинция), В мире, Турция, Землетрясение
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1