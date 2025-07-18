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В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2025
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22:12 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/antalja-2030072929.html
В Анталье произошло землетрясение
В Анталье произошло землетрясение - РИА Новости, 18.07.2025
В Анталье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:12:00+03:00
2025-07-18T22:12:00+03:00
анталья (провинция)
в мире
турция
землетрясение
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х. Согласно сообщению, землетрясение зарегистрировано в районе Газипаша в 21:14 по турецкому времени (совпадает с мск). Подземные толчки зарегистрированы на глубине 18,05 километра.
https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html
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анталья (провинция), в мире, турция, землетрясение
Анталья (провинция), В мире, Турция, Землетрясение
В Анталье произошло землетрясение

В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУлица города Анталья
Улица города Анталья - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Улица города Анталья. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой курортной Анталье, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Х.
Согласно сообщению, землетрясение зарегистрировано в районе Газипаша в 21:14 по турецкому времени (совпадает с мск).
Подземные толчки зарегистрированы на глубине 18,05 километра.
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Анталья (провинция)В миреТурцияЗемлетрясение
 
 
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