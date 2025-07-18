https://ria.ru/20250718/alkatras-2029945197.html

СМИ: США могут потратить более двух миллиардов долларов на тюрьму Алькатрас

СМИ: США могут потратить более двух миллиардов долларов на тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: США могут потратить более двух миллиардов долларов на тюрьму Алькатрас

Один из рассматриваемых властями США планов по открытию тюрьмы Алькатрас в Сан-Франциско предполагает расходы более чем в 2 миллиарда долларов, сообщает портал... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T13:59:00+03:00

2025-07-18T13:59:00+03:00

2025-07-18T13:59:00+03:00

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сша

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сан-франциско

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один из рассматриваемых властями США планов по открытию тюрьмы Алькатрас в Сан-Франциско предполагает расходы более чем в 2 миллиарда долларов, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации. В мае президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". По словам собеседников Axios, Трамп еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноимённым островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма, и пока не ясно, каковы будут расходы, однако власти США рассматривают три возможных варианта. "Тюремный комплекс для особо опасных преступников обойдется более чем в 2 миллиарда долларов. Для этого потребуется снести все ветхие строения острова и строить с нуля", - пишет портал о первом рассматриваемом в США варианте. При этом представитель американской администрации заявил, что 2 миллиарда долларов могут оказаться слишком большой суммой для Трампа. Кроме того, строительство в рамках дорогостоящего плана может занять большое количество времени, а Трамп "хочет сделать как можно больше, пока находится у власти". Вторая опция предусматривает создание тюремного комплекса меньшего масштаба, который не будет занимать весь остров и обойдется стране в миллиард долларов. Третий, наименее вероятный, по словам источников, план, предполагает проведение тендера среди частных компаний, специализирующихся на тюремной инфраструктуре, для строительства и последующего обслуживания тюрьмы. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас. Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в камеры, некоторые были застрелены на месте или погибли в водах залива. В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим около 1,5 миллионов посетителей.

https://ria.ru/20250506/respublikantsy-2015272192.html

https://realty.ria.ru/20250505/alkatras-2015032729.html

сша

алькатрас (остров)

сан-франциско

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в мире, сша, алькатрас (остров), сан-франциско, дональд трамп