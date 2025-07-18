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В Киеве назвали страны, которые не хотят конфискации российских активов - РИА Новости, 18.07.2025
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08:49 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/aktivy-2029849839.html
В Киеве назвали страны, которые не хотят конфискации российских активов
В Киеве назвали страны, которые не хотят конфискации российских активов - РИА Новости, 18.07.2025
В Киеве назвали страны, которые не хотят конфискации российских активов
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:49:00+03:00
2025-07-18T08:49:00+03:00
в мире
россия
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g7
euroclear
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. "Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано", - сказала Мудрая в эфире телеканала "Рада". Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины. "На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что нам уже нужно… Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", - отметила Мудрая. Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250716/aktivy-2029529667.html
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в мире, россия, европа, украина, g7, euroclear, евросоюз, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей лавров
В мире, Россия, Европа, Украина, G7, Euroclear, Евросоюз, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров
В Киеве назвали страны, которые не хотят конфискации российских активов

Мудрая: Бельгия, Франция, Германия и Италия не хотят конфискации активов РФ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, Франция, Германия и Италия.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Шойгу не исключил использование ЕС замороженных российских активов
16 июля, 17:30
"Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано", - сказала Мудрая в эфире телеканала "Рада".
Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины. "На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что нам уже нужно… Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", - отметила Мудрая.
Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением
05:08
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаG7EuroclearЕвросоюзВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальСергей Лавров
 
 
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