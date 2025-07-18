В Киеве назвали страны, которые не хотят конфискации российских активов
Мудрая: Бельгия, Франция, Германия и Италия не хотят конфискации активов РФ
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что среди крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов являются Бельгия, Франция, Германия и Италия.
"Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано", - сказала Мудрая в эфире телеканала "Рада".
Она добавила, что тех средств, которые хранятся в ЕС будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины. "На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что нам уже нужно… Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", - отметила Мудрая.
Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.