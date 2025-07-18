https://ria.ru/20250718/aes-2029832860.html

Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана

Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана - РИА Новости, 18.07.2025

Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана

Строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране с участием РФ идет по графику, несмотря на ирано-израильский конфликт, заявил РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:08:00+03:00

2025-07-18T03:08:00+03:00

2025-07-18T03:08:00+03:00

в мире

иран

россия

израиль

казем джалали

владимир путин

дмитрий песков

бушерская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581138962_0:37:1281:757_1920x0_80_0_0_f907493b22ab5cda57825148e114d5bb.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране с участием РФ идет по графику, несмотря на ирано-израильский конфликт, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Все российские специалисты и иранские подрядчики заняты работой в Бушере, идет полноценная работа, никакого ущерба рабочему процессу и сотрудничеству вокруг АЭС "Бушер" нет. Как вы знаете, первый энергоблок сейчас эксплуатируется, генерирует электроэнергию. Работа над вторым и третьим энергоблоками, согласно обязательствам сторон, идет в соответствии с графиком", - сказал дипломат. В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Президент России Владимир Путин в июне во время ирано-израильского конфликта говорил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html

https://ria.ru/20250619/busher-2023856816.html

иран

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, израиль, казем джалали, владимир путин, дмитрий песков, бушерская аэс