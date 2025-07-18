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Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана - РИА Новости, 18.07.2025
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03:08 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/aes-2029832860.html
Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана
Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана - РИА Новости, 18.07.2025
Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана
Строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране с участием РФ идет по графику, несмотря на ирано-израильский конфликт, заявил РИА Новости посол Ирана в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:08:00+03:00
2025-07-18T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране с участием РФ идет по графику, несмотря на ирано-израильский конфликт, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Все российские специалисты и иранские подрядчики заняты работой в Бушере, идет полноценная работа, никакого ущерба рабочему процессу и сотрудничеству вокруг АЭС "Бушер" нет. Как вы знаете, первый энергоблок сейчас эксплуатируется, генерирует электроэнергию. Работа над вторым и третьим энергоблоками, согласно обязательствам сторон, идет в соответствии с графиком", - сказал дипломат. В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока. Президент России Владимир Путин в июне во время ирано-израильского конфликта говорил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250614/dym-2022842658.html
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в мире, иран, россия, израиль, казем джалали, владимир путин, дмитрий песков, бушерская аэс
В мире, Иран, Россия, Израиль, Казем Джалали, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Бушерская АЭС
Строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику, заявил посол Ирана

Посол Джалали: строительство двух блоков АЭС "Бушер" идет по графику

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Строительство двух энергоблоков АЭС "Бушер" в Иране с участием РФ идет по графику, несмотря на ирано-израильский конфликт, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Все российские специалисты и иранские подрядчики заняты работой в Бушере, идет полноценная работа, никакого ущерба рабочему процессу и сотрудничеству вокруг АЭС "Бушер" нет. Как вы знаете, первый энергоблок сейчас эксплуатируется, генерирует электроэнергию. Работа над вторым и третьим энергоблоками, согласно обязательствам сторон, идет в соответствии с графиком", - сказал дипломат.
Пожар в Бушере, Иран. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
СМИ сообщили о столбе дыма в Бушере, где строится АЭС с участием России
14 июня, 18:20
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Президент России Владимир Путин в июне во время ирано-израильского конфликта говорил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
С иранской АЭС "Бушер" вывезли часть российских специалистов
19 июня, 12:10
 
В миреИранРоссияИзраильКазем ДжалалиВладимир ПутинДмитрий ПесковБушерская АЭС
 
 
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