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Россия уже научилась адаптироваться к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
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12:48 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/adaptatsiya-2029917776.html
Россия уже научилась адаптироваться к санкциям, заявил Песков
Россия уже научилась адаптироваться к санкциям, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
Россия уже научилась адаптироваться к санкциям, заявил Песков
Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:48:00+03:00
2025-07-18T12:48:00+03:00
россия
польша
москва
дмитрий песков
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года). "Мы выступаем против них (санкций - ред.). Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 18-м пакете санкций ЕС против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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россия, польша, москва, дмитрий песков, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Польша, Москва, Дмитрий Песков, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Россия уже научилась адаптироваться к санкциям, заявил Песков

Песков: РФ выступает против санкций, но уже научилась адаптироваться к ним

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия выступает против односторонних ограничений, но уже научилась адаптироваться к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу смогли достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций, которые хотела ввести еще Польша во время своего председательства в Совете ЕС (до конца июня 2025 года).
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
МИД Китая прокомментировал новые санкции ЕС против России
Вчера, 10:29
"Мы выступаем против них (санкций - ред.). Но вместе с тем, конечно же, мы уже от санкций обрели определенный иммунитет. Мы адаптировались к жизни в условиях санкций", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о 18-м пакете санкций ЕС против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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РоссияПольшаМоскваДмитрий ПесковКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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