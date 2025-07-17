https://ria.ru/20250717/zhkkh-2029599727.html

Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ

Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 17.07.2025

Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ

Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также военнослужащие, охраняющие приграничье, и члены их семей... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:35:00+03:00

2025-07-17T03:35:00+03:00

2025-07-17T03:35:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также военнослужащие, охраняющие приграничье, и члены их семей могут оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "На сегодняшний день предусмотрена возможность оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. Эта мера доступна мобилизованным военнослужащим и контрактным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО или охраняющим границу в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО, а также родственникам, совместно проживающими с Героями - супругам, детям, родителям и иным гражданам, признанным членами семьи. Все они имеют право заключить соглашение о рассрочке коммунальных платежей", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что для получения рассрочки собственник или квартиросъемщик, относящийся к льготной категории, должен написать соответствующее заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. По его словам, к заявлению следует приложить не только документы, подтверждающие личность собственника или нанимателя жилого помещения, но и документы, подтверждающие обоснованность просьбы. "Долг за ЖКУ данные категории также могут оплатить в рассрочку, подав соответствующее заявление в УК или РСО. Напомню, что пени за несвоевременную или неполную оплату "коммуналки" данными категориями граждан не начисляются", - заключил он.

https://ria.ru/20250715/mironov-2029140192.html

https://ria.ru/20250514/nakazanie-2016775024.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, жкх, общество