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Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 17.07.2025
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03:35 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zhkkh-2029599727.html
Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ
Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 17.07.2025
Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ
Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также военнослужащие, охраняющие приграничье, и члены их семей... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:35:00+03:00
2025-07-17T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также военнослужащие, охраняющие приграничье, и члены их семей могут оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "На сегодняшний день предусмотрена возможность оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. Эта мера доступна мобилизованным военнослужащим и контрактным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО или охраняющим границу в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО, а также родственникам, совместно проживающими с Героями - супругам, детям, родителям и иным гражданам, признанным членами семьи. Все они имеют право заключить соглашение о рассрочке коммунальных платежей", - сказал Колунов. Парламентарий добавил, что для получения рассрочки собственник или квартиросъемщик, относящийся к льготной категории, должен написать соответствующее заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. По его словам, к заявлению следует приложить не только документы, подтверждающие личность собственника или нанимателя жилого помещения, но и документы, подтверждающие обоснованность просьбы. "Долг за ЖКУ данные категории также могут оплатить в рассрочку, подав соответствующее заявление в УК или РСО. Напомню, что пени за несвоевременную или неполную оплату "коммуналки" данными категориями граждан не начисляются", - заключил он.
https://ria.ru/20250715/mironov-2029140192.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), госдума рф, жкх, общество
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Госдума РФ, ЖКХ, Общество
Депутат Госдумы рассказал, кому положена рассрочка на оплату услуг ЖКХ

Депутат Колунов: участники спецоперации могут оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Участники специальной военной операции, включая граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, а также военнослужащие, охраняющие приграничье, и члены их семей могут оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"На сегодняшний день предусмотрена возможность оплаты услуг ЖКХ в рассрочку. Эта мера доступна мобилизованным военнослужащим и контрактным военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО или охраняющим границу в субъектах, прилегающих к районам проведения СВО, а также родственникам, совместно проживающими с Героями - супругам, детям, родителям и иным гражданам, признанным членами семьи. Все они имеют право заключить соглашение о рассрочке коммунальных платежей", - сказал Колунов.
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Парламентарий добавил, что для получения рассрочки собственник или квартиросъемщик, относящийся к льготной категории, должен написать соответствующее заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. По его словам, к заявлению следует приложить не только документы, подтверждающие личность собственника или нанимателя жилого помещения, но и документы, подтверждающие обоснованность просьбы.
"Долг за ЖКУ данные категории также могут оплатить в рассрочку, подав соответствующее заявление в УК или РСО. Напомню, что пени за несвоевременную или неполную оплату "коммуналки" данными категориями граждан не начисляются", - заключил он.
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