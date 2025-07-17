https://ria.ru/20250717/zhivotnye-2029807339.html

В Турции стартовала кампания по защите бездомных животных

В Турции стартовала кампания по защите бездомных животных - РИА Новости, 17.07.2025

В Турции стартовала кампания по защите бездомных животных

Кампания в соцсети Х по защите бездомных животных обретает популярность в Турции, граждане республики, создав специальный хэштег, обращаются к местным жителям и РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:12:00+03:00

2025-07-17T21:12:00+03:00

2025-07-17T21:12:00+03:00

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АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Кампания в соцсети Х по защите бездомных животных обретает популярность в Турции, граждане республики, создав специальный хэштег, обращаются к местным жителям и туристам с просьбой помочь животным с водой и едой, передает корреспондент РИА Новости. Telegram-канал Mash написал в четверг, что любимые туристами коты могут исчезнуть из Турции. Животных вылавливают на улицах и отправляют в антисанитарные приюты или районы, где те умирают. Волонтёры говорят: большинство брошенных котов — породистые, их стараются приютить, чтобы они не подверглись вылову. Усугубляет ситуацию закон, запрещающий подкармливать бездомных животных. Как итог, нарушителям - штраф, а пушистым — путёвка в руки к звероловам. В соцести Х набирает популярность хэштег #SokakHayvanlarıSahipsizDeğil (бездомные животные не без хозяев) с призывом к местным жителям и туристам уделять внимание уличным животным, поставить для них бидоны с водой и миски с едой. "Я живу в Султангази, Стамбуле. Рано утром и поздно вечером по нашей улице проходит такая собака. Можете ли вы помочь этой собаке?" - обращается к пользователем соцсети Х девушка по имени Гюнеш. "Астрологи составили карту Турции. Было сказано, что если насилие и убийства животных продолжатся, то продолжатся массовые смерти людей и землетрясения. Энергии страдающих существ возвращаются к человечеству в виде катастрофы", - пишет пользователь diji. Кошки пользуются популярностью в Турции, по последним данным, их насчитывается около 7 миллионов в республике и около 130 тысяч - в турецкой столице Анкаре.

https://ria.ru/20250513/kot-2016718058.html

https://ria.ru/20241103/belka-1981639707.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, анкара (провинция)