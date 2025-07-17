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В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:25 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zhenschina-2029814723.html
В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина
В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина - РИА Новости, 17.07.2025
В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина
Женщина пострадала в результате атаки вражеского FPV-дрона в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:25:00+03:00
2025-07-17T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки вражеского FPV-дрона в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня в посёлке Глушково Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате атаки пострадала 57-летняя женщина. У неё ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн уточнил, что пострадавшая уже доставлена в Курскую областную больницу.
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курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина

В Курской области женщина пострадала при атаке дрона на гражданский автомобиль

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки вражеского FPV-дрона в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«
"Сегодня в посёлке Глушково Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате атаки пострадала 57-летняя женщина. У неё ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что пострадавшая уже доставлена в Курскую областную больницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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