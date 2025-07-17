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В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина

В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина - РИА Новости, 17.07.2025

В Курской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки вражеского FPV-дрона в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:25:00+03:00

2025-07-17T22:25:00+03:00

2025-07-17T22:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Женщина пострадала в результате атаки вражеского FPV-дрона в поселке Глушково Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня в посёлке Глушково Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате атаки пострадала 57-летняя женщина. У неё ранение головы, груди, живота, конечностей, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн уточнил, что пострадавшая уже доставлена в Курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

курская область

глушковский район

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина