https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029653289.html
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Раде
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Раде - РИА Новости, 17.07.2025
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Раде
Владимир Зеленский устроил перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Верховной раде, пишет Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:54:00+03:00
2025-07-17T11:54:00+03:00
2025-07-17T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Верховной раде, пишет Telegram-канал "Политика страны"."Нардеп спросил, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что они "вернутся домой, когда мы победим врагов" и что они "заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им", — говорится в публикации.В ответ депутат стал кричать ему, что "нужно иметь совесть".Позже парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что во время выступления Зеленского в Раде начали глушить связь. Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029448068.html
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Перепалка в Раде между Зеленским и Гончаренко
Перепалка в Раде между Зеленским и Гончаренко
2025-07-17T11:54
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в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Зеленский и Гончаренко* устроили перепалку в Раде
Зеленский устроил перепалку с Гончаренко во время выступления в Раде
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил перепалку с депутатом Алексеем Гончаренко* во время выступления в Верховной раде, пишет Telegram-канал "Политика страны".
"Нардеп спросил, будет ли демобилизация военных. Зеленский ответил, что они "вернутся домой, когда мы победим врагов" и что они "заслуживают ротации, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им", — говорится в публикации.
В ответ депутат стал кричать ему, что "нужно иметь совесть".
Позже парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что во время выступления Зеленского в Раде начали глушить связь.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.
В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов силой затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.