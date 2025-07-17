Глава Союза армян заявил, что Зеленского не уважают на Западе
Ара Абрамян: Запад не уважает Зеленского, но воюет против России
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский сидит "гордый, как петушок", но Запад его не уважает, он просто воюет против России, сообщил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Смотрите, сколько жертв на Украине. Больной Зеленский. Сколько людей гибнет. Думаете, они (Запад - ред.) его там уважают? Он сидит там гордый, как петушок. Думаете, что его уважают, любят? Нет. Просто цена вопроса, потому что он против России, чтобы он воевал против России, чтобы ослабил Россию. А кто будет строить? А как жизни вы вернете? Эти инвалиды, что они будут делать?", - сказал Абрамян.
Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского
11 июля, 09:41
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.