https://ria.ru/20250717/zavarin-2029660778.html

Заварин: в Вологодской области изменят порядок выдачи льготных лекарств

Заварин: в Вологодской области изменят порядок выдачи льготных лекарств - РИА Новости, 17.07.2025

Заварин: в Вологодской области изменят порядок выдачи льготных лекарств

На рабочем совещании вместе с работниками Минздрава, депутатами Законодательного собрания Вологодской области и представителями медицинских учреждений обсудили... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:15:00+03:00

2025-07-17T12:15:00+03:00

2025-07-17T12:15:00+03:00

вологодская область

вологодская область

лекарства

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На рабочем совещании вместе с работниками Минздрава, депутатами Законодательного собрания Вологодской области и представителями медицинских учреждений обсудили изменения в системе льготного лекарственного обеспечения, сообщил и. о. председателя Заксобрания региона Роман Заварин. Планируется привести региональные нормы в соответствие с федеральными, убирать дублирование, упорядочить реестр льготников. Пациенту будет назначаться одна основная категория льготы, по которой он сможет получать все необходимые препараты. Это исключает путаницу, снижает нагрузку на врачей и аптеки, позволяет эффективнее планировать закупки. "Большое внимание — цифровизации. В перспективе все льготные рецепты будут оформляться в электронном виде. При стабильном состоянии пациента — через телемедицинскую консультацию, без необходимости визита в поликлинику. Это экономит время и людей, и врачей, помогает сосредоточиться на тех, кому нужна очная помощь", — написал Заварин в соцсети "ВКонтакте". Учреждения начинают внедрять практику телемедицины: есть оборудование, интернет, врачи проходят обучение. В Вологде в поликлинике №3 уже действует предоставление рецептов в электронном формате. Кроме этого, Заварин отметил, что на встрече обсудили и обеспечение беременных женщин — сейчас приоритет отдан проактивной госпитализации. Прозвучали и уточнения по другим моментам. И. о. председателя обещал обеспечить нужными препаратами всех, кто имеет право на льготу по действующему законодательству. "Эти меры — не просто административное изменение. Это шаг к современной системе, которая будет работать полноценно, без сбоев и задержек, и станет действительно удобной для жителей", — заключил Заварин.

https://ria.ru/20250716/filimonov--2029549008.html

https://ria.ru/20250716/vologodchina-2029542411.html

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вологодская область, лекарства