https://ria.ru/20250717/zaschita-2029618305.html

Дания видит в США партнера для защиты Гренландии, заявил посол

Дания видит в США партнера для защиты Гренландии, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025

Дания видит в США партнера для защиты Гренландии, заявил посол

Дания не может самостоятельно обеспечить безопасность Гренландии, в связи с чем наращивает партнерство с США, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:39:00+03:00

2025-07-17T08:39:00+03:00

2025-07-17T08:39:00+03:00

в мире

гренландия

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дональд трамп

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дания не может самостоятельно обеспечить безопасность Гренландии, в связи с чем наращивает партнерство с США, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин. "Реагируя же на критику США в недостаточном внимании к обеспечению безопасности и обороны острова, Копенгаген существенно нарастил расходы на эти цели. Вместе с тем потенциал самой Дании недостаточен. В этой связи Копенгаген стремится сохранить тесные и доверительные союзнические отношения с США и предлагает Вашингтону самое широкое партнёрство как в сфере обороны Гренландии, так и в реализации там экономических проектов, в том числе по разработке месторождений редкоземельных металлов", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что Дания предельно серьёзно относится к стремлению США получить контроль над Гренландией и предпринимает значительные усилия, чтобы сохранить на своей стороне симпатии жителей острова и одновременно ослабить давление США. "Инициировано обновление отношений Дании и автономий (Гренландия и Фарерские острова) в рамках датского королевства. Автономии наделяются и будут наделяться все большими полномочиями в сферах государственного управления и международных дел", - сказал Барбин. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250717/danija-2029598177.html

https://ria.ru/20250717/grenlandiya-2029608279.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, владимир барбин