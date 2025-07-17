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В Польше назвали неожиданную причину агрессии Запада против России - РИА Новости, 17.07.2025
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19:18 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zapad-2029778323.html
В Польше назвали неожиданную причину агрессии Запада против России
В Польше назвали неожиданную причину агрессии Запада против России - РИА Новости, 17.07.2025
В Польше назвали неожиданную причину агрессии Запада против России
В США и ЕС не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает одно из ключевых мест в мировой политике, поэтому западные страны делают все для сдерживания... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:18:00+03:00
2025-07-17T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В США и ЕС не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает одно из ключевых мест в мировой политике, поэтому западные страны делают все для сдерживания Москвы, пишет обозреватель Станислав Белень в статье для польского издания Myśl Polska."Россия презентует себя как гарант сформировавшихся в прошлом веке и закрепленных в Уставе ООН принципов международного права, особенно суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств. &lt;..&gt; Политической элите Запада трудно смириться с этой реальностью. Поскольку она не может помешать росту могущества Китая, западная элита традиционно выступает против того, чтобы России играла роль соперника, блокирующего экспансию Запада на евразийское направление, чем она успешно занималась еще с царских времен", — написал он.По мнению автора материала, корни подобного подхода лежат в исторических травмах европейских стран, в первую очередь Великобритании, а также Соединенных Штатов послевоенного периода. Без учета этого исторического фона нельзя объяснить столь активное вовлечение западных государств в украинский кризис на стороне Киева. Здесь речь ведется не просто о попытках вернуть некогда потерянное влияние, а о стремлении помешать России восстановить свое доминирующее положение в бывших советских республиках и не позволить ей вновь стать ключевой силой в регионе."Российское терпение в отношении "неразрешимой" украинской проблемы может окупиться в долгосрочной перспективе, когда усталость Запада и истощение Украины заставят ее выстраивать новые отношения со своим российским соседом", — отмечается в статье.Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил президент России Владимир Путин.Однако и после распада СССР, когда никакого коммунистического режима уже не было, наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Москвы со стороны Запада осталось, подчеркнул российский лидер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250717/putin-2029738891.html
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в мире, россия, москва, польша, владимир путин, евросоюз, оон
В мире, Россия, Москва, Польша, Владимир Путин, Евросоюз, ООН
В Польше назвали неожиданную причину агрессии Запада против России

Myśl Polska: Запад пытается сдерживать Россию из-за исторических травм

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПольские флаги
Польские флаги - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В США и ЕС не могут смириться с тем, что Россия по праву занимает одно из ключевых мест в мировой политике, поэтому западные страны делают все для сдерживания Москвы, пишет обозреватель Станислав Белень в статье для польского издания Myśl Polska.
"Россия презентует себя как гарант сформировавшихся в прошлом веке и закрепленных в Уставе ООН принципов международного права, особенно суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств. <..> Политической элите Запада трудно смириться с этой реальностью. Поскольку она не может помешать росту могущества Китая, западная элита традиционно выступает против того, чтобы России играла роль соперника, блокирующего экспансию Запада на евразийское направление, чем она успешно занималась еще с царских времен", — написал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
"Вплоть до границ". На Западе забили тревогу из-за действий Путина
Вчера, 16:48
По мнению автора материала, корни подобного подхода лежат в исторических травмах европейских стран, в первую очередь Великобритании, а также Соединенных Штатов послевоенного периода. Без учета этого исторического фона нельзя объяснить столь активное вовлечение западных государств в украинский кризис на стороне Киева. Здесь речь ведется не просто о попытках вернуть некогда потерянное влияние, а о стремлении помешать России восстановить свое доминирующее положение в бывших советских республиках и не позволить ей вновь стать ключевой силой в регионе.
"Российское терпение в отношении "неразрешимой" украинской проблемы может окупиться в долгосрочной перспективе, когда усталость Запада и истощение Украины заставят ее выстраивать новые отношения со своим российским соседом", — отмечается в статье.
Идеология в появлении противоречий между Западом и Россией после распада Советского Союза имела значение, но в их основе лежали геополитические интересы, заявил президент России Владимир Путин.
Однако и после распада СССР, когда никакого коммунистического режима уже не было, наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Москвы со стороны Запада осталось, подчеркнул российский лидер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Западе раскрыли, премьер какой страны подписал себе смертный приговор
Вчера, 15:07
 
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