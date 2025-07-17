Захарова обвинила Запад в смерти мальчика, погибшего при атаке на Курск
Захарова: Запад несет ответственность за гибель 5-летнего мальчика из Курска
© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по пляжу "Городской" в Курске
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Запад несет ответственность за смерть 5-летнего мальчика из Курска, погибшего после атаки украинских БПЛА на пляж, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"С прискорбием узнали, что 9 июля во время транспортировки в московскую больницу умер 5-летний мальчик Толя Минашкин, он был ранен 8 июля вражеским беспилотником на пляже в Курске... Ответственность за гибель этого маленького героя лежит и на западных спонсорах киевского режима, которые продолжают как ни в чем не бывало накачивать бандеровский режим смертоносными и разрушительными вооружениями", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что мальчик во время атаки украинских беспилотников повел себя мужественно - закрыл собой маму.
Несколькими днями ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. Награжденные – пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артём Ларин, Алексей Каменев.
ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву.
Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.
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