https://ria.ru/20250717/zapad-2029716550.html

Захарова обвинила Запад в смерти мальчика, погибшего при атаке на Курск

Захарова обвинила Запад в смерти мальчика, погибшего при атаке на Курск - РИА Новости, 17.07.2025

Захарова обвинила Запад в смерти мальчика, погибшего при атаке на Курск

Запад несет ответственность за смерть 5-летнего мальчика из Курска, погибшего после атаки украинских БПЛА на пляж, заявила официальный представитель российского РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:37:00+03:00

2025-07-17T15:37:00+03:00

2025-07-17T15:37:00+03:00

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александр хинштейн

мария захарова

марина ахмедова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Запад несет ответственность за смерть 5-летнего мальчика из Курска, погибшего после атаки украинских БПЛА на пляж, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "С прискорбием узнали, что 9 июля во время транспортировки в московскую больницу умер 5-летний мальчик Толя Минашкин, он был ранен 8 июля вражеским беспилотником на пляже в Курске... Ответственность за гибель этого маленького героя лежит и на западных спонсорах киевского режима, которые продолжают как ни в чем не бывало накачивать бандеровский режим смертоносными и разрушительными вооружениями", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она напомнила, что мальчик во время атаки украинских беспилотников повел себя мужественно - закрыл собой маму. Несколькими днями ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками "За верность долгу и мужество" посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. Награжденные – пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артём Ларин, Алексей Каменев. ВСУ 8 июля атаковали пляж "Городской" в Курске. Хинштейн заявлял, что в результате атаки погибли трое взрослых мужчин и пятилетний ребенок. Раненый мальчик скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн сообщал, что погибший сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Также орденом Мужества член СПЧ Марина Ахмедова предложила посмертно наградить погибшего на пляже мальчика.

https://ria.ru/20250711/vlasti-2028469697.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курск, курская область, москва, александр хинштейн, мария захарова, марина ахмедова , вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия