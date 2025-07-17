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"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России - РИА Новости, 17.07.2025
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04:02 17.07.2025 (обновлено: 05:36 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/zapad-2029601871.html
"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России
"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России - РИА Новости, 17.07.2025
"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России
В отличие от стран Запада в России существует свободное пространство для дискуссии, заявила немецкий политолог Ульрике Герот в эфире канала “Голос Германии”. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:02:00+03:00
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в мире
россия
молдавия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В отличие от стран Запада в России существует свободное пространство для дискуссии, заявила немецкий политолог Ульрике Герот в эфире канала “Голос Германии”.“Что касается России, кстати, там интересная ситуация. Я участвовала в нескольких российских ток-шоу. Знаешь, какие там умные ребята. Вчера, к примеру, в качестве гостей на одном ток-шоу были француз, женщина из Молдавии, американец и русский. То есть они гораздо умнее нас, потому что собирают экспертов из разных стран и спрашивают их мнение — как вы на это смотрите, что вы думаете и так далее”, — сказала она.Поэтому, как считает Герот, сейчас Россия опережает Запад в том, что касается открытости дискуссионного пространства.“Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? &lt;…&gt; Мы, как общество будем нести ответственность”, — заявила она.Как отмечала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, на Западе не прекращается борьба с инакомыслием, причем особое внимание уделяют тем, кто выбивается из мейнстрима и так или иначе связаны с Россией.
https://ria.ru/20250710/globalisty-2028166336.html
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в мире, россия, молдавия, мария захарова
В мире, Россия, Молдавия, Мария Захарова
"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России

Политолог Герот: Запад проиграл России, ограничив у себя свободу дискуссий

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В отличие от стран Запада в России существует свободное пространство для дискуссии, заявила немецкий политолог Ульрике Герот в эфире канала “Голос Германии”.
“Что касается России, кстати, там интересная ситуация. Я участвовала в нескольких российских ток-шоу. Знаешь, какие там умные ребята. Вчера, к примеру, в качестве гостей на одном ток-шоу были француз, женщина из Молдавии, американец и русский. То есть они гораздо умнее нас, потому что собирают экспертов из разных стран и спрашивают их мнение — как вы на это смотрите, что вы думаете и так далее”, — сказала она.
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Поэтому, как считает Герот, сейчас Россия опережает Запад в том, что касается открытости дискуссионного пространства.
“Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? <…> Мы, как общество будем нести ответственность”, — заявила она.
Как отмечала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, на Западе не прекращается борьба с инакомыслием, причем особое внимание уделяют тем, кто выбивается из мейнстрима и так или иначе связаны с Россией.
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