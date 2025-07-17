https://ria.ru/20250717/zapad-2029601871.html

"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России

"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России - РИА Новости, 17.07.2025

"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России

В отличие от стран Запада в России существует свободное пространство для дискуссии, заявила немецкий политолог Ульрике Герот в эфире канала “Голос Германии”. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:02:00+03:00

2025-07-17T04:02:00+03:00

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россия

молдавия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В отличие от стран Запада в России существует свободное пространство для дискуссии, заявила немецкий политолог Ульрике Герот в эфире канала “Голос Германии”.“Что касается России, кстати, там интересная ситуация. Я участвовала в нескольких российских ток-шоу. Знаешь, какие там умные ребята. Вчера, к примеру, в качестве гостей на одном ток-шоу были француз, женщина из Молдавии, американец и русский. То есть они гораздо умнее нас, потому что собирают экспертов из разных стран и спрашивают их мнение — как вы на это смотрите, что вы думаете и так далее”, — сказала она.Поэтому, как считает Герот, сейчас Россия опережает Запад в том, что касается открытости дискуссионного пространства.“Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? <…> Мы, как общество будем нести ответственность”, — заявила она.Как отмечала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, на Западе не прекращается борьба с инакомыслием, причем особое внимание уделяют тем, кто выбивается из мейнстрима и так или иначе связаны с Россией.

https://ria.ru/20250710/globalisty-2028166336.html

https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html

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в мире, россия, молдавия, мария захарова