"Мы уже проиграли": на Западе рассказали, в чем превосходство России
Политолог Герот: Запад проиграл России, ограничив у себя свободу дискуссий
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В отличие от стран Запада в России существует свободное пространство для дискуссии, заявила немецкий политолог Ульрике Герот в эфире канала “Голос Германии”.
“Что касается России, кстати, там интересная ситуация. Я участвовала в нескольких российских ток-шоу. Знаешь, какие там умные ребята. Вчера, к примеру, в качестве гостей на одном ток-шоу были француз, женщина из Молдавии, американец и русский. То есть они гораздо умнее нас, потому что собирают экспертов из разных стран и спрашивают их мнение — как вы на это смотрите, что вы думаете и так далее”, — сказала она.
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Поэтому, как считает Герот, сейчас Россия опережает Запад в том, что касается открытости дискуссионного пространства.
“Когда до нас наконец дойдет, что фактически мы уже проиграли? <…> Мы, как общество будем нести ответственность”, — заявила она.
Как отмечала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, на Западе не прекращается борьба с инакомыслием, причем особое внимание уделяют тем, кто выбивается из мейнстрима и так или иначе связаны с Россией.
Как отмечала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, на Западе не прекращается борьба с инакомыслием, причем особое внимание уделяют тем, кто выбивается из мейнстрима и так или иначе связаны с Россией.