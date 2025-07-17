На Западе признали вину перед Россией за нулевые годы
Джонсон: не приняв Россию в НАТО, Запад развязал с ней противостояние
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Игнорируя интересы России в нулевых годах, Запад подтвердил, что по-прежнему воспринимает ее в качестве соперника и вызвал у нее ощущение угрозы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
“Россия не была агрессором. Агрессором были мы. В 2000 году Россия хотела вступить в НАТО, а мы сказали “нет”. Отказано. И это было одним из тех моментов, о которых Путин высказался в интервью c Павлом Зарубиным, которое вышло в воскресенье. Он сказал “вы знаете, мы неоднократно делали предложения о сотрудничестве с Западом по вопросам национальной безопасности”. Тем не менее, как подчеркнул Путин, “во всем нам было отказано”, — сказал он.
Таким образом, по мнению Джонсона, Запад фактически запустил противостояние с Россией, в котором далее поддержал антигосударственный переворот на Украине в 2013 году, закрыл глаза на притеснение русскоязычного населения на востоке страны и, наконец, создал причины для начала специальной военной операции.
Раннее в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевой причиной конфликта с Западом стала не идеология, а системное пренебрежение геополитическими интересами России после распада СССР.
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