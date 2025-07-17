https://ria.ru/20250717/zapad-2029591449.html

На Западе признали вину перед Россией за нулевые годы

На Западе признали вину перед Россией за нулевые годы - РИА Новости, 17.07.2025

На Западе признали вину перед Россией за нулевые годы

Игнорируя интересы России в нулевых годах, Запад подтвердил, что по-прежнему воспринимает ее в качестве соперника и вызвал у нее ощущение угрозы, заявил бывший... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:19:00+03:00

2025-07-17T01:19:00+03:00

2025-07-17T01:56:00+03:00

в мире

россия

украина

ссср

ларри джонсон

павел зарубин

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Игнорируя интересы России в нулевых годах, Запад подтвердил, что по-прежнему воспринимает ее в качестве соперника и вызвал у нее ощущение угрозы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.“Россия не была агрессором. Агрессором были мы. В 2000 году Россия хотела вступить в НАТО, а мы сказали “нет”. Отказано. И это было одним из тех моментов, о которых Путин высказался в интервью c Павлом Зарубиным, которое вышло в воскресенье. Он сказал “вы знаете, мы неоднократно делали предложения о сотрудничестве с Западом по вопросам национальной безопасности”. Тем не менее, как подчеркнул Путин, “во всем нам было отказано”, — сказал он.Таким образом, по мнению Джонсона, Запад фактически запустил противостояние с Россией, в котором далее поддержал антигосударственный переворот на Украине в 2013 году, закрыл глаза на притеснение русскоязычного населения на востоке страны и, наконец, создал причины для начала специальной военной операции.Раннее в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевой причиной конфликта с Западом стала не идеология, а системное пренебрежение геополитическими интересами России после распада СССР.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

россия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, ссср, ларри джонсон, павел зарубин, владимир путин, нато