https://ria.ru/20250717/zaharova-2029774623.html
Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии
Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии
Вместо того, чтобы посылать настроенным на милитаризацию политикам Германии пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны в качестве напоминания о... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:55:00+03:00
2025-07-17T18:55:00+03:00
2025-07-17T18:55:00+03:00
россия
германия
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вместо того, чтобы посылать настроенным на милитаризацию политикам Германии пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны в качестве напоминания о последствиях агрессивного курса, стоило бы "послать" их самих, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ журналист поинтересовался у Захаровой, не стоит ли отправить пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной в качестве напоминания в Берлин, где усиливаются милитаристские настроения. "Вопрос в том, что них, у многих из них, голова пробита. Здесь нужна каска не тех времен для напоминания, а новая, чтобы они сохраняли голову свою от внешнего воздействия. Судя по тому, что несут целый ряд представителей немецкого политического истеблишмента, у них действительно проблемы с головой. Иначе не объяснить. Это люди, которые должны были бы жить с ощущением ответственности за историю своей страны ровно для того, чтобы не повторять ее в будущем... Им ничего посылать мы не будем, а вот их, может быть, и стоило бы", - сказала она с улыбкой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы исчерпании дипломатических способов урегулирования на Украине, отметил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию.
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россия, германия, мария захарова
Россия, Германия, Мария Захарова
Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии
Захарова: вместо посылки пробитой каски политикам ФРГ стоило бы послать их самих
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вместо того, чтобы посылать настроенным на милитаризацию политикам Германии пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны в качестве напоминания о последствиях агрессивного курса, стоило бы "послать" их самих, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ журналист поинтересовался у Захаровой
, не стоит ли отправить пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной в качестве напоминания в Берлин
, где усиливаются милитаристские настроения.
"Вопрос в том, что них, у многих из них, голова пробита. Здесь нужна каска не тех времен для напоминания, а новая, чтобы они сохраняли голову свою от внешнего воздействия. Судя по тому, что несут целый ряд представителей немецкого политического истеблишмента, у них действительно проблемы с головой. Иначе не объяснить. Это люди, которые должны были бы жить с ощущением ответственности за историю своей страны ровно для того, чтобы не повторять ее в будущем... Им ничего посылать мы не будем, а вот их, может быть, и стоило бы", - сказала она с улыбкой.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца
о якобы исчерпании дипломатических способов урегулирования на Украине
, отметил, что Россия
будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе
курс на милитаризацию.