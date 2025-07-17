https://ria.ru/20250717/zaharova-2029774623.html

Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии

Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии - РИА Новости, 17.07.2025

Захарова ответила на вопрос о милитаристском настрое в Германии

Вместо того, чтобы посылать настроенным на милитаризацию политикам Германии пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны в качестве напоминания о... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:55:00+03:00

2025-07-17T18:55:00+03:00

2025-07-17T18:55:00+03:00

россия

германия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вместо того, чтобы посылать настроенным на милитаризацию политикам Германии пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны в качестве напоминания о последствиях агрессивного курса, стоило бы "послать" их самих, пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ журналист поинтересовался у Захаровой, не стоит ли отправить пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной в качестве напоминания в Берлин, где усиливаются милитаристские настроения. "Вопрос в том, что них, у многих из них, голова пробита. Здесь нужна каска не тех времен для напоминания, а новая, чтобы они сохраняли голову свою от внешнего воздействия. Судя по тому, что несут целый ряд представителей немецкого политического истеблишмента, у них действительно проблемы с головой. Иначе не объяснить. Это люди, которые должны были бы жить с ощущением ответственности за историю своей страны ровно для того, чтобы не повторять ее в будущем... Им ничего посылать мы не будем, а вот их, может быть, и стоило бы", - сказала она с улыбкой. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы исчерпании дипломатических способов урегулирования на Украине, отметил, что Россия будет учитывать во всех сферах своего планирования взятый в Европе курс на милитаризацию.

https://ria.ru/20250717/popytki-2029754370.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, мария захарова