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Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками - РИА Новости, 17.07.2025
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18:12 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zaharova-2029765565.html
Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками
Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с вурдалаками власти Львова, предлагающие обменять останки советских воинов на украинских военных. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:12:00+03:00
2025-07-17T18:12:00+03:00
львов
россия
мария захарова
андрей садовой
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с вурдалаками власти Львова, предлагающие обменять останки советских воинов на украинских военных. "Это реально то, как изображают в художественных фильмах, в триллерах, в фильмах ужасов вурдалаков", - заявила Захарова на своей пресс-конференции. Она напомнила львовским чиновникам, что их предки также сражались в рядах Красной Армии. "Теперь потомки, неблагодарные, топчут могилы собственных дедов... Киевский режим, как холуй натовский, готов осквернять даже собственных предков, лишь бы доказать лояльность хозяевам", - отметила она. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html
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львов, россия, мария захарова, андрей садовой
Львов, Россия, Мария Захарова, Андрей Садовой
Захарова сравнила власти Львова с вурдалаками

Захарова сравнила львовских чиновников с вурдалаками из фильмов ужасов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с вурдалаками власти Львова, предлагающие обменять останки советских воинов на украинских военных.
"Это реально то, как изображают в художественных фильмах, в триллерах, в фильмах ужасов вурдалаков", - заявила Захарова на своей пресс-конференции.
Она напомнила львовским чиновникам, что их предки также сражались в рядах Красной Армии.
"Теперь потомки, неблагодарные, топчут могилы собственных дедов... Киевский режим, как холуй натовский, готов осквернять даже собственных предков, лишь бы доказать лояльность хозяевам", - отметила она.
Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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