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Захарова отреагировала на призыв Зеленского раскошелиться на Украину
Захарова отреагировала на призыв Зеленского раскошелиться на Украину - РИА Новости, 17.07.2025
Захарова отреагировала на призыв Зеленского раскошелиться на Украину
Деньгами из личного кармана Владимира Зеленского можно было бы накормить несколько континентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:03:00+03:00
2025-07-17T16:03:00+03:00
2025-07-17T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Деньгами из личного кармана Владимира Зеленского можно было бы накормить несколько континентов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова обратила внимание на призыв Владимира Зеленского к партнерам на конференции в Риме "не скромничать и по-максимуму раскошелиться на Украину, которая якобы уже начала готовиться к зиме и тратиться на это из своего кармана". "Хочется задать вопрос: из какого такого своего кармана? Какой такой свой карман Зеленский имел в виду? Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдется не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить", - сказала она на брифинге. Зеленский в Риме на прошлой неделе заявил, что обратился к США с просьбой предоставить десять систем ПВО Patriot для ВСУ, по его словам, Германия и Норвегия профинансируют закупку трех систем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, владимир зеленский, мария захарова
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
Захарова отреагировала на призыв Зеленского раскошелиться на Украину
Захарова: деньгами Зеленского можно было бы накормить несколько континентов