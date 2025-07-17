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На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением - РИА Новости, 17.07.2025
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23:51 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/zaes-2029824672.html
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением - РИА Новости, 17.07.2025
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением
Перебои с подачей электричества в Запорожской области не коснулись Запорожской АЭС, ситуация на станции штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:51:00+03:00
2025-07-17T23:51:00+03:00
запорожская область
россия
энергодар
евгений балицкий
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Перебои с подачей электричества в Запорожской области не коснулись Запорожской АЭС, ситуация на станции штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в области. По его словам, без электричества в том числе остался город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Причины отключения уточняются. "Ситуация на Запорожская АЭС штатная. Перебои с электричеством не сказались на работе станции", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область
россия
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запорожская область, россия, энергодар, евгений балицкий, запорожская аэс, происшествия
Запорожская область, Россия, Энергодар, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Происшествия
На ЗАЭС прокомментировали ситуацию с электроснабжением

Директор ЗАЭС Яшина: перебои с электричеством не повлияли на работу станции

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Перебои с подачей электричества в Запорожской области не коснулись Запорожской АЭС, ситуация на станции штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения в области. По его словам, без электричества в том числе остался город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Причины отключения уточняются.
"Ситуация на Запорожская АЭС штатная. Перебои с электричеством не сказались на работе станции", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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