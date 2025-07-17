https://ria.ru/20250717/yar-2029671251.html
Российские военные освободили Попов Яр в ДНР
Российские военные освободили Попов Яр в ДНР - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные освободили Попов Яр в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Попов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T12:43:00+03:00
2025-07-17T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Попов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Попов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Попов Яр в ДНР
МО РФ: группировка "Центр" освободила Попов Яр в ДНР