https://ria.ru/20250717/vzryv-2029628191.html

В Кривом Роге прогремели повторные взрывы

В Кривом Роге прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 17.07.2025

В Кривом Роге прогремели повторные взрывы

Очередные взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:59:00+03:00

2025-07-17T09:59:00+03:00

2025-07-17T10:18:00+03:00

в мире

кривой рог

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Ранее в четверг этот же телеканал сообщал о взрывах в городе. "В Кривом Роге слышны повторные взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 09.30 мск воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины