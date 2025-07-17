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ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 17.07.2025
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17:57 17.07.2025 (обновлено: 18:17 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/vsu-2029761547.html
ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления БПЛА в Сумской области
ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 17.07.2025
ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления БПЛА в Сумской области
Российские военные ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области пункт управления украинских ударных беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:57:00+03:00
2025-07-17T18:17:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
безопасность
вооруженные силы украины
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области пункт управления украинских ударных беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны."Средствами объективного контроля ВС России в районе н. п. Гамалиевка в Сумской области были обнаружены пункты запуска и управления ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа "Лютый") ВСУ. После подтверждения целей командованием было принято решение о точечном огневом воздействии. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России нанесен удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. А пусковая установка ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа ВСУ была уничтожена расчетом БПЛА-камикадзе "Герань-2" ВС России", — говорится в заявлении. Ведомство также опубликовало кадры уничтожения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250717/porazhenie-2029745891.html
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россия, вооруженные силы рф, сумская область, безопасность, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий песков, украина
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире, Дмитрий Песков, Украина
ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления БПЛА в Сумской области

ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации
Пуск ракеты ОТРК Искандер расчетом ВС России в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские военные ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области пункт управления украинских ударных беспилотников дальнего действия, сообщило Минобороны.
"Средствами объективного контроля ВС России в районе н. п. Гамалиевка в Сумской области были обнаружены пункты запуска и управления ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа (типа "Лютый") ВСУ. После подтверждения целей командованием было принято решение о точечном огневом воздействии. Расчетом ОТРК "Искандер" ВС России нанесен удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. А пусковая установка ударных БПЛА дальнего действия самолетного типа ВСУ была уничтожена расчетом БПЛА-камикадзе "Герань-2" ВС России", — говорится в заявлении.
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Ведомство также опубликовало кадры уничтожения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФСумская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВ миреДмитрий ПесковУкраина
 
 
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