https://ria.ru/20250717/vsu-2029673290.html

ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ за сутки потеряли более 215 боевиков в зоне действий "Запада"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 215 военнослужащих, танк, радиолокационную станцию... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:51:00+03:00

2025-07-17T12:51:00+03:00

2025-07-17T12:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 215 военнослужащих, танк, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили более 215 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. "Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250717/voennye-2029672832.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины