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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 17.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:46:00+03:00
2025-07-17T12:46:00+03:00
2025-07-17T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области... Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250717/minoborony-2029642059.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий "Севера"