https://ria.ru/20250717/vsu-2029671833.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 17.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:46:00+03:00

2025-07-17T12:46:00+03:00

2025-07-17T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4ce5666eec09982197fa5a0adf5ca645.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области... Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250717/minoborony-2029642059.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины