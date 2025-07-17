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ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
Украинские войска потеряли за сутки более 420 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:45:00+03:00
2025-07-17T12:45:00+03:00
2025-07-17T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки более 420 военнослужащих, три бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, а также четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250717/voennye-2029672832.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 420 военных в зоне действий "Центра"