https://ria.ru/20250717/vsu-2029629982.html

СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ

СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025

СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ

Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:10:00+03:00

2025-07-17T10:10:00+03:00

2025-07-17T10:10:00+03:00

россия

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, из-за приказов которых в Донбассе были ранены и погибли более 600 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ "С учётом совокупности доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017 года, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019 года", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что они руководили подчиненными вооружёнными воинскими формированиями, в том числе националистическими объединениями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность, а также осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. "В результате их преступных действий ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, а также разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250715/britanija-2029198051.html

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россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)