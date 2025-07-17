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СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ
Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, из-за приказов которых в Донбассе были ранены и погибли более 600 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ "С учётом совокупности доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017 года, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019 года", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что они руководили подчиненными вооружёнными воинскими формированиями, в том числе националистическими объединениями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность, а также осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. "В результате их преступных действий ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, а также разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250715/britanija-2029198051.html
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россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ Мельнику и Гарбузюку