Рейтинг@Mail.ru
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vsu-2029629982.html
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ
Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
россия
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, из-за приказов которых в Донбассе были ранены и погибли более 600 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ "С учётом совокупности доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017 года, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019 года", - сказали в ведомстве. Следствием установлено, что они руководили подчиненными вооружёнными воинскими формированиями, в том числе националистическими объединениями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность, а также осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик. "В результате их преступных действий ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, а также разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250715/britanija-2029198051.html
россия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ

СК заочно предъявил обвинения военачальникам ВСУ Мельнику и Гарбузюку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские следователи СК РФ заочно предъявили обвинения экс-начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и экс-командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, из-за приказов которых в Донбассе были ранены и погибли более 600 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ
"С учётом совокупности доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской Народных Республик предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017 года, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019 года", - сказали в ведомстве.
Следствием установлено, что они руководили подчиненными вооружёнными воинскими формированиями, в том числе националистическими объединениями, которые по их указаниям вели разведывательно-подрывную деятельность, а также осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик.
"В результате их преступных действий ранены и погибли более 600 человек, в том числе 30 детей, а также разрушены свыше 260 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - добавили в ведомстве.
Наемник из Великобритании Эннис Адам Уилсон - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Суд вынес заочно приговор наемнику из Британии, воевавшему на стороне ВСУ
15 июля, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала