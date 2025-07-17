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Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vsu-2029625950.html
Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды
Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды - РИА Новости, 17.07.2025
Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды
Военнопленный ВСУ Андрей Качур рассказал, как его с товарищами командование бросило на позициях без еды и воды, из-за чего они были вынуждены собирать дождь и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:45:00+03:00
2025-07-17T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Андрей Качур рассказал, как его с товарищами командование бросило на позициях без еды и воды, из-за чего они были вынуждены собирать дождь и пить мочу. Как рассказал Качур на видео, опубликованном Минобороны РФ, его с сослуживцами отправили на позиции и долго не меняли, командование все время просило "потерпеть". "Три дня нет воды, потом четыре дня нет воды, пять дней, семь дней нет воды. Ни воды, ни еды. Что у нас? Лежал хлеб, который грибами зарос. И воду... дождь идёт - мы собираем. Нет дождя, что делать? Пьем мочу. И дальше все хуже и хуже", - рассказал военнопленный. Качур добавил, что его с сослуживцами несколько раз обманывали, говоря, что скоро их выведут из зоны боевых действий - надо только подождать. "Мы же думали, что... просто надо потерпеть, пока наши продвинутся. А в итоге наши не двигались, а отходили. А мы остались", - рассказал Качур.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды

Пленный Качур рассказал, как ему пришлось пить мочу из-за отсутствия снабжения

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Андрей Качур рассказал, как его с товарищами командование бросило на позициях без еды и воды, из-за чего они были вынуждены собирать дождь и пить мочу.
Как рассказал Качур на видео, опубликованном Минобороны РФ, его с сослуживцами отправили на позиции и долго не меняли, командование все время просило "потерпеть".
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"Три дня нет воды, потом четыре дня нет воды, пять дней, семь дней нет воды. Ни воды, ни еды. Что у нас? Лежал хлеб, который грибами зарос. И воду... дождь идёт - мы собираем. Нет дождя, что делать? Пьем мочу. И дальше все хуже и хуже", - рассказал военнопленный.
Качур добавил, что его с сослуживцами несколько раз обманывали, говоря, что скоро их выведут из зоны боевых действий - надо только подождать.
"Мы же думали, что... просто надо потерпеть, пока наши продвинутся. А в итоге наши не двигались, а отходили. А мы остались", - рассказал Качур.
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