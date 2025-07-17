https://ria.ru/20250717/vsu-2029625950.html

Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды

Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды - РИА Новости, 17.07.2025

Украинский пленный рассказал, как его с товарищами бросили без еды и воды

Военнопленный ВСУ Андрей Качур рассказал, как его с товарищами командование бросило на позициях без еды и воды, из-за чего они были вынуждены собирать дождь и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:45:00+03:00

2025-07-17T09:45:00+03:00

2025-07-17T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Андрей Качур рассказал, как его с товарищами командование бросило на позициях без еды и воды, из-за чего они были вынуждены собирать дождь и пить мочу. Как рассказал Качур на видео, опубликованном Минобороны РФ, его с сослуживцами отправили на позиции и долго не меняли, командование все время просило "потерпеть". "Три дня нет воды, потом четыре дня нет воды, пять дней, семь дней нет воды. Ни воды, ни еды. Что у нас? Лежал хлеб, который грибами зарос. И воду... дождь идёт - мы собираем. Нет дождя, что делать? Пьем мочу. И дальше все хуже и хуже", - рассказал военнопленный. Качур добавил, что его с сослуживцами несколько раз обманывали, говоря, что скоро их выведут из зоны боевых действий - надо только подождать. "Мы же думали, что... просто надо потерпеть, пока наши продвинутся. А в итоге наши не двигались, а отходили. А мы остались", - рассказал Качур.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html

https://ria.ru/20241003/tuberkulez-1976099747.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)