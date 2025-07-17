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В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс - РИА Новости, 17.07.2025
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09:21 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vsu-2029622345.html
В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс
В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс - РИА Новости, 17.07.2025
В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс
Беспилотники ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщила компания... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:21:00+03:00
2025-07-17T09:21:00+03:00
происшествия
брянская область
климовский район
мираторг
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщила компания в Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 БПЛА над территорией Брянской области."Беспилотники атаковали свинокомплекс в Брянской области. За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника", - говорится в сообщении "Мираторга".
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происшествия, брянская область, климовский район, мираторг, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Климовский район, Мираторг, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс

В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс "Мираторга"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщила компания в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 БПЛА над территорией Брянской области.
"Беспилотники атаковали свинокомплекс в Брянской области. За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника", - говорится в сообщении "Мираторга".
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ПроисшествияБрянская областьКлимовский районМираторгВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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