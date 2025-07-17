https://ria.ru/20250717/vsu-2029622345.html

В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс

В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс - РИА Новости, 17.07.2025

В Брянской области украинские беспилотники атаковали свинокомплекс

Беспилотники ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщила компания... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:21:00+03:00

2025-07-17T09:21:00+03:00

2025-07-17T09:21:00+03:00

происшествия

брянская область

климовский район

мираторг

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали свинокомплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщила компания в Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 БПЛА над территорией Брянской области."Беспилотники атаковали свинокомплекс в Брянской области. За прошедшие сутки вражеские БПЛА несколько раз атаковали свинокомплекс в Климовском районе Брянской области. Благодаря слаженным действиям сотрудников предприятия пострадавших среди персонала нет, легкие повреждения получила строительная техника", - говорится в сообщении "Мираторга".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, климовский район, мираторг, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)