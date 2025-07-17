https://ria.ru/20250717/vsu-2029620367.html

Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине

Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.07.2025

Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине

Участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наёмников негативно сказывается на имидже их страны, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:03:00+03:00

2025-07-17T09:03:00+03:00

2025-07-17T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наёмников негативно сказывается на имидже их страны, сообщил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе."Всё чаще в местном информпространстве проявляется обеспокоенность нынешней ситуацией, которая, помимо прочего, еще и создаёт весьма негативный имидж Колумбии как "экспортера наемников", - заявил он.Дипломат рассказал, что судьба колумбийских наёмников на Украине складывается трагично, в связи с чем у здания МИД Колумбии и в других местах периодически проходят акции родственников погибших и пропавших без вести колумбийских так называемых "солдат удачи" с требованием в адрес властей о защитите их граждан.Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029356135.html

https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html

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в мире, колумбия, богота, россия, вооруженные силы украины