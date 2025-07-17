Рейтинг@Mail.ru
Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 17.07.2025 (обновлено: 09:15 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/vsu-2029620367.html
Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине
Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине
Участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наёмников негативно сказывается на имидже их страны, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:03:00+03:00
2025-07-17T09:15:00+03:00
в мире
колумбия
богота
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наёмников негативно сказывается на имидже их страны, сообщил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе."Всё чаще в местном информпространстве проявляется обеспокоенность нынешней ситуацией, которая, помимо прочего, еще и создаёт весьма негативный имидж Колумбии как "экспортера наемников", - заявил он.Дипломат рассказал, что судьба колумбийских наёмников на Украине складывается трагично, в связи с чем у здания МИД Колумбии и в других местах периодически проходят акции родственников погибших и пропавших без вести колумбийских так называемых "солдат удачи" с требованием в адрес властей о защитите их граждан.Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029356135.html
https://ria.ru/20250717/svo-2029603332.html
колумбия
богота
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, богота, россия, вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Богота, Россия, Вооруженные силы Украины
Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине

Тавдумадзе: участие колумбийцев в конфликте на Украине портит имидж Колумбии

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Участие граждан Колумбии в зарубежных вооруженных конфликтах в качестве наёмников негативно сказывается на имидже их страны, сообщил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
"Всё чаще в местном информпространстве проявляется обеспокоенность нынешней ситуацией, которая, помимо прочего, еще и создаёт весьма негативный имидж Колумбии как "экспортера наемников", - заявил он.
Тело погибшего военного на Украине - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Украина отказывается возвращать тела испанских наемников их семьям
Вчера, 02:52
Дипломат рассказал, что судьба колумбийских наёмников на Украине складывается трагично, в связи с чем у здания МИД Колумбии и в других местах периодически проходят акции родственников погибших и пропавших без вести колумбийских так называемых "солдат удачи" с требованием в адрес властей о защитите их граждан.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
"Стали терять земли": в США раскрыли, что изменится в зоне СВО из-за Трампа
04:26
 
В миреКолумбияБоготаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала