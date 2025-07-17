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Потсдамская конференция 1945 года - РИА Новости, 17.07.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 17.07.2025 (обновлено: 08:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/vov--2029050195.html
Потсдамская конференция 1945 года
Потсдамская конференция 1945 года - РИА Новости, 17.07.2025
Потсдамская конференция 1945 года
Восемьдесят лет назад в Потсдаме началась конференция лидеров "большой тройки". Архивные фотографии с третьей и последней встречи антигитлеровской коалиции — в фотоленте РИА Новости.
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2025-07-17T08:30:00+03:00
фото
80-летие победы в великой отечественной войне
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фото, фото
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Потсдамская конференция 1945 года

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Восемьдесят лет назад в Потсдаме началась конференция лидеров "большой тройки". Архивные фотографии с третьей и последней встречи антигитлеровской коалиции — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин у входа во дворец Цецилиенхоф 23 июля 1945 года

Премьер-министр Великобритании У.Черчилль, президент США Г. Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И.В.Сталин у входа во дворец Цецилиенхоф

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин у входа во дворец Цецилиенхоф 23 июля 1945 года

© AP Photo
1 из 10
© Public domain

Дворец Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция. Ранее здание принадлежало семье наследного принца Вильгельма

Дворец Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция

Дворец Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция. Ранее здание принадлежало семье наследного принца Вильгельма

© Public domain
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанк

Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции

Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции - встречи глав СССР, США и Великобритании в Потсдаме. Берлин. Июль-август 1945 года

Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции

© РИА Новости / Евгений Халдей
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3 из 10
© AP Photo

Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме.

Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме

Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме.

© AP Photo
4 из 10
© AP Photo

Конференц-зал, где в Потсдаме встречались министры иностранных дел СССР, США и Великобритании.

Конференц-зал, где встречались министры иностранных дел трех держав в Потсдаме, Германия

Конференц-зал, где в Потсдаме встречались министры иностранных дел СССР, США и Великобритании.

© AP Photo
5 из 10
© AP Photo

Черчилль, Трумэн и Сталин в Потсдаме.

Премьер-министр Великобритании У.Черчилль, президент США Г. Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б), И.В.Сталин в Потсдаме

Черчилль, Трумэн и Сталин в Потсдаме.

© AP Photo
6 из 10
© Getty Images / Soeren Stache/picture alliance

На фото: выставка "Потсдамская конференция 1945 года - Переустройство мира" во дворце Цецилиенхоф. За этим столом проходили основные дискуссии

Выставка Потсдамская конференция 1945 года - Переустройство мира во дворце Цецилиенхоф в Потсдаме

На фото: выставка "Потсдамская конференция 1945 года - Переустройство мира" во дворце Цецилиенхоф. За этим столом проходили основные дискуссии

© Getty Images / Soeren Stache/picture alliance
7 из 10
© РИА Новости / Виктор Доброницкий | Перейти в медиабанк

Маршал Советского Союза Георгий Жуков и адмирал флота Николай Кузнецов присутствовали на Потсдамской конференции в качестве военных советников

Трижды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победа, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР Николай Герасимович Кузнецов во время Потсдамской конференции в качестве военных советников

Маршал Советского Союза Георгий Жуков и адмирал флота Николай Кузнецов присутствовали на Потсдамской конференции в качестве военных советников

© РИА Новости / Виктор Доброницкий
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8 из 10
© Getty Images / Giulio Andreini/UCG/Universal Images Group

На фото: вилла Сталина в поселке Нойбабельсберг. Советский вождь жил здесь во время конференции. С тех пор здание носит его имя

Вилла, где останавливался председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме

На фото: вилла Сталина в поселке Нойбабельсберг. Советский вождь жил здесь во время конференции. С тех пор здание носит его имя

© Getty Images / Giulio Andreini/UCG/Universal Images Group
9 из 10
© Public domain

Трумэн и Сталин вместе с делегациями США и СССР на балконе Цецилиенхофа

Президент США Гарри Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов на балконе

Трумэн и Сталин вместе с делегациями США и СССР на балконе Цецилиенхофа

© Public domain
10 из 10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФото
 
 
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