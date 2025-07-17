Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин у входа во дворец Цецилиенхоф 23 июля 1945 года
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн, председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин у входа во дворец Цецилиенхоф 23 июля 1945 года
Дворец Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция. Ранее здание принадлежало семье наследного принца Вильгельма
Дворец Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция. Ранее здание принадлежало семье наследного принца Вильгельма
Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции
Иосиф Сталин (в центре), Вячеслав Молотов (второй слева от центра), Андрей Вышинский (третий слева от центра) и другие участники советской делегации во время заседания Потсдамской конференции
Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме.
Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин в Потсдаме.
Конференц-зал, где в Потсдаме встречались министры иностранных дел СССР, США и Великобритании.
Конференц-зал, где в Потсдаме встречались министры иностранных дел СССР, США и Великобритании.
Черчилль, Трумэн и Сталин в Потсдаме.
Черчилль, Трумэн и Сталин в Потсдаме.
На фото: выставка "Потсдамская конференция 1945 года - Переустройство мира" во дворце Цецилиенхоф. За этим столом проходили основные дискуссии
На фото: выставка "Потсдамская конференция 1945 года - Переустройство мира" во дворце Цецилиенхоф. За этим столом проходили основные дискуссии
Маршал Советского Союза Георгий Жуков и адмирал флота Николай Кузнецов присутствовали на Потсдамской конференции в качестве военных советников
Маршал Советского Союза Георгий Жуков и адмирал флота Николай Кузнецов присутствовали на Потсдамской конференции в качестве военных советников
На фото: вилла Сталина в поселке Нойбабельсберг. Советский вождь жил здесь во время конференции. С тех пор здание носит его имя
На фото: вилла Сталина в поселке Нойбабельсберг. Советский вождь жил здесь во время конференции. С тех пор здание носит его имя
Трумэн и Сталин вместе с делегациями США и СССР на балконе Цецилиенхофа
Трумэн и Сталин вместе с делегациями США и СССР на балконе Цецилиенхофа