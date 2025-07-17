https://ria.ru/20250717/voronezh-2029626523.html
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт - РИА Новости, 17.07.2025
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:46:00+03:00
2025-07-17T09:46:00+03:00
2025-07-17T10:52:00+03:00
происшествия
россия
украина
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029630341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36f025460257474c53f25f4c424d963a.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в заявлении.Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры. "Указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности", — указали в ФСБ.Злоумышленника арестовали. Он признался, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой ради денежного вознаграждения.Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии, незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о подготовке к преступлению и покушении на него.
https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html
https://ria.ru/20250626/herson-2025510248.html
россия
украина
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029630341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cec068283b72835a3c4933f12ab81ac0.jpg
Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.
2025-07-17T09:46
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воронежская область
Происшествия, Россия, Украина, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Воронежская область
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт
В Воронеже задержали диверсанта, собиравшего для ГУР МО Украины данные о ПВО