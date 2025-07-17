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В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт - РИА Новости, 17.07.2025
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09:46 17.07.2025 (обновлено: 10:52 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/voronezh-2029626523.html
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт - РИА Новости, 17.07.2025
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:46:00+03:00
2025-07-17T10:52:00+03:00
происшествия
россия
украина
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
воронежская область
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в заявлении.Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры. "Указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности", — указали в ФСБ.Злоумышленника арестовали. Он признался, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой ради денежного вознаграждения.Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии, незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о подготовке к преступлению и покушении на него.
https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html
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Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области
ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области.
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происшествия, россия, украина, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воронежская область
Происшествия, Россия, Украина, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, Воронежская область
В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт

В Воронеже задержали диверсанта, собиравшего для ГУР МО Украины данные о ПВО

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в заявлении.
Уничтожение украинского агента в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Украинский агент, планировавший теракт в Тюмени, передавал данные о военных
14 июля, 13:06
Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры.
"Указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности", — указали в ФСБ.
Злоумышленника арестовали. Он признался, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой ради денежного вознаграждения.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии, незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о подготовке к преступлению и покушении на него.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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ПроисшествияРоссияУкраинаВоронежФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныВоронежская область
 
 
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