https://ria.ru/20250717/voronezh-2029626523.html

В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт

В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт - РИА Новости, 17.07.2025

В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт

В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:46:00+03:00

2025-07-17T09:46:00+03:00

2025-07-17T10:52:00+03:00

происшествия

россия

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воронеж

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Воронеже задержали диверсанта, готовившего теракт на объекте энергетической инфраструктуры по заданию украинской разведки, сообщили в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — говорится в заявлении.Преступник по своей инициативе связался через WhatsApp с сотрудником ГУР Минобороны Украины. Он собирал и передавал данные о средствах ПВО в Воронежской области, а также извлек самодельное взрывное устройство для совершения теракта на объекте энергоинфраструктуры. "Указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности", — указали в ФСБ.Злоумышленника арестовали. Он признался, что пошел на сотрудничество с украинской разведкой ради денежного вознаграждения.Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, диверсии, незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о подготовке к преступлению и покушении на него.

https://ria.ru/20250714/agent-2029001671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области ФСБ показала видео задержания агента Киева, готовившего диверсию на объекте энергетики в Воронежской области. 2025-07-17T09:46 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, воронежская область