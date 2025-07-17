https://ria.ru/20250717/vnukovo-2029771042.html

Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля

Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля - РИА Новости, 17.07.2025

Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля

Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:39:00+03:00

2025-07-17T18:39:00+03:00

2025-07-17T18:39:00+03:00

россия

внуково (аэропорт)

москва

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани. "Пассажиры Международного аэропорта "Внуково" смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) "Сапсан". Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ – пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)", - говорится в сообщении. Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК "Сапсан" обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт. "Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом "Сапсан" исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы", - уточнили в авиагавани. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.

https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html

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россия, внуково (аэропорт), москва, общество