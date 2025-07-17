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Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля - РИА Новости, 17.07.2025
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля
Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:39:00+03:00
2025-07-17T18:39:00+03:00
2025-07-17T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани. "Пассажиры Международного аэропорта "Внуково" смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) "Сапсан". Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ – пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)", - говорится в сообщении. Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК "Сапсан" обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт. "Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом "Сапсан" исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы", - уточнили в авиагавани. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.
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россия, внуково (аэропорт), москва, общество
Россия, Внуково (аэропорт), Москва, Общество
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля
Во Внуково внедрили новую систему для ускорения прохождения паспортного контроля
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани.
"Пассажиры Международного аэропорта "Внуково" смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) "Сапсан". Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ
– пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)", - говорится в сообщении.
Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК "Сапсан" обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт.
"Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом "Сапсан" исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы", - уточнили в авиагавани.
Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.