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Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля - РИА Новости, 17.07.2025
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18:39 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/vnukovo-2029771042.html
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля - РИА Новости, 17.07.2025
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля
Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:39:00+03:00
2025-07-17T18:39:00+03:00
россия
внуково (аэропорт)
москва
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани. "Пассажиры Международного аэропорта "Внуково" смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) "Сапсан". Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ – пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)", - говорится в сообщении. Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК "Сапсан" обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт. "Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом "Сапсан" исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы", - уточнили в авиагавани. Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.
https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html
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россия, внуково (аэропорт), москва, общество
Россия, Внуково (аэропорт), Москва, Общество
Во Внуково внедрили систему для ускорения прохождения паспортного контроля

Во Внуково внедрили новую систему для ускорения прохождения паспортного контроля

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЭлектронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково"
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта "Внуково". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" внедрил систему для ускорения прохождения паспортного контроля, которая создана базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, ее возможности доступны совершеннолетним пассажирам с биометрическим загранпаспортом, сообщили в авиагавани.
"Пассажиры Международного аэропорта "Внуково" смогут быстрее и проще проходить паспортный контроль благодаря новой автоматизированной системе паспортного контроля (АСПК) "Сапсан". Ее возможности доступны совершеннолетним гражданам РФ – пассажирам международных рейсов с биометрическими заграничными паспортами (75 серия и выше)", - говорится в сообщении.
Помимо высокой скорости обработки данных, АСПК "Сапсан" обладает целым рядом преимуществ. Она разработана на базе российского программного обеспечения и отечественных комплектующих, указывает аэропорт.
"Ее внедрение открывает новые возможности для обеспечения комфортного обслуживания пассажиров при прохождении паспортного контроля, при этом "Сапсан" исключает возможность несанкционированного пересечения государственной границы", - уточнили в авиагавани.
Автоматизированные кабины расположены в зонах паспортного контроля на вылете и на прилете. Первые пассажиры уже начали пользоваться ими.
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РоссияВнуково (аэропорт)МоскваОбщество
 
 
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