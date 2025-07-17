https://ria.ru/20250717/vk-2029691575.html

VK Знакомства: 51% россиян готовы к отношениям с фанатом аниме и манги

VK Знакомства: 51% россиян готовы к отношениям с фанатом аниме и манги - РИА Новости, 17.07.2025

VK Знакомства: 51% россиян готовы к отношениям с фанатом аниме и манги

Дейтинг-сервис VK Знакомства совместно с книжным сервисом Строки изучил, как россияне относятся к азиатской культуре и как интерес к ней влияет на романтические РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:46:00+03:00

2025-07-17T13:46:00+03:00

2025-07-17T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства совместно с книжным сервисом Строки изучил, как россияне относятся к азиатской культуре и как интерес к ней влияет на романтические отношения. Три четверти опрошенных наделяют поклонников азиатской культуры положительными качествами.В России стремительно растёт интерес к азиатской культуре: 88% опрошенных отмечают, что встречали людей, увлечённых ею. Половина респондентов (51%) признаются, что сами интересуются культурой Азии — от литературы и музыки до видеоигр и кино. Ещё 40% не считают себя поклонниками, но уважают такой интерес, лишь 9% выразили негативное отношение.Чаще всего россияне выбирают для знакомства с азиатской культурой аниме и дорамы — их смотрели 26% респондентов. На втором месте — азиатская кухня: китайские, японские и корейские блюда пробовали 22% опрошенных. Замыкает тройку азиатская литература — ей интересуются 21% россиян. Самым популярным видом литературы оказалась манга, её читал каждый третий (31%). За ней следуют манхвы (15%) и новеллы (14%).Каждый второй россиянин (51%) положительно относится к идее отношений с человеком, увлечённым азиатской культурой, — например, фанатом аниме или манги. Более того, 54% респондентов готовы проявить инициативу и глубже познакомиться с культурой ради любимого человека. Мужчины настроены более позитивно: 60% заявили, что будут рады, если интерес партнёрши к азиатской культуре станет их общим увлечением. Почти половина женщин (48%) воспринимают увлечение партнёра азиатской культурой сдержанно, не придавая ему особого значения.Образ поклонника азиатской культуры у большинства россиян сформировался скорее позитивный: четверть опрошенных считают, что они обладают широким кругозором, 24% отмечают их нестандартное мышление, а 23% — открытость ко всему новому. Вместе с тем каждый десятый респондент полагает, что фанаты азиатской культуры склонны к замкнутости или инфантильности.В онлайн-опросе приняли участие более 1 000 человек по всей России.VK Знакомства — дейтинг-сервис с умными алгоритмами по подбору анкет.Строки — сервис цифровых книг, входящий в холдинг МТС Медиа. В каталоге более 250 000 книг, в том числе популярная классика, современная литература, детский контент, originals, манга, вебтуны и многое другое.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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