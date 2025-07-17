https://ria.ru/20250717/vikipediya-2029591262.html

В Госдуме попросили проверить русскоязычную версию "Википедии"

В Госдуме попросили проверить русскоязычную версию "Википедии" - РИА Новости, 17.07.2025

В Госдуме попросили проверить русскоязычную версию "Википедии"

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить материалы, размещаемые в русскоязычной... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:15:00+03:00

2025-07-17T01:15:00+03:00

2025-07-17T01:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить материалы, размещаемые в русскоязычной версии онлайн-энциклопедии "Википедия", на наличие нарушений законодательства РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, поручить провести проверку материалов, размещенных в русскоязычной версии интернет-энциклопедии "Википедия", - сказано в обращении на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Останина также просит Краснова принять меры прокурорского реагирования в случае выявления соответствующих нарушений, в том числе в установленном законом порядке привлечь к ответственности виновных лиц, а также в возможно короткие сроки ограничить доступ к недостоверным сведениям и информации, распространение которой в России запрещено. В документе отмечается, что "Википедия" позиционирует себя как один из главных просветительских, образовательных, исторических и научных ресурсов, однако, по мнению парламентария, достоверность и законность материалов, размещаемых в русскоязычной версии "Википедии", крайне сомнительны. "Особую обеспокоенность комитета вызывает распространение ресурсом материалов, не просто предвзятой, но откровенно враждебной и экстремистской направленности в отношении нашей страны, политических лидеров, исторических событий, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Кроме того, на ресурсе отсутствует маркировка категорий информационных материалов знаком информационной продукции", - следует из текста обращения. По словам главы комитета Госдумы, важно учитывать, что современные дети с самого раннего возраста, еще до появления у них устойчивых навыков чтения и письма, начинают пользоваться мобильными устройствами, подключенными к сети "Интернет", не только для просмотра развлекательного контента, но и для получения информации по интересующим вопросам. Она добавила, что ссылка именно на материалы "Википедии" появляется первой в списке ответов на практический любой вопрос.

https://ria.ru/20250527/vikipedija-2019237770.html

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017094430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, игорь краснов, wikipedia, госдума рф, общество