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Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны

Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025

Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны

Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил, что частично возместил ущерб по делу о... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:31:00+03:00

2025-07-17T11:31:00+03:00

2025-07-17T11:47:00+03:00

происшествия

патриот

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил, что частично возместил ущерб по делу о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу."Ущерб частично возмещен", - заявил Шестеров, уточнив, что перевел по 200 тысяч рублей Минобороны и парку "Патриот"Он добавил, что полностью признал вину не из-за какого-либо давления, а по своей инициативе. Дело рассматривается в особом порядке.Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250717/dom-2029644173.html

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происшествия, патриот, россия, павел попов (генерал)