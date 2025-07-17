Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны
Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств МО РФ и парка "Патриот"
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил, что частично возместил ущерб по делу о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу.
"Ущерб частично возмещен", - заявил Шестеров, уточнив, что перевел по 200 тысяч рублей Минобороны и парку "Патриот"
Он добавил, что полностью признал вину не из-за какого-либо давления, а по своей инициативе. Дело рассматривается в особом порядке.
Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.