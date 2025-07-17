Рейтинг@Mail.ru
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 17.07.2025 (обновлено: 11:47 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/uscherb-2029646376.html
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил, что частично возместил ущерб по делу о... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:31:00+03:00
2025-07-17T11:47:00+03:00
происшествия
патриот
россия
павел попов (генерал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029638427_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_a1d8163415a8c9fa9e9403707436dd2b.jpg
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил, что частично возместил ущерб по делу о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу."Ущерб частично возмещен", - заявил Шестеров, уточнив, что перевел по 200 тысяч рублей Минобороны и парку "Патриот"Он добавил, что полностью признал вину не из-за какого-либо давления, а по своей инициативе. Дело рассматривается в особом порядке.Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250717/dom-2029644173.html
https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029638427_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_bc6827ea815c978adf2e8d98edb1ba13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, патриот, россия, павел попов (генерал)
Происшествия, Патриот, Россия, Павел Попов (генерал)
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны

Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств МО РФ и парка "Патриот"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил, что частично возместил ущерб по делу о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Экс-замминистра обороны обвинили в постройке домов в СНТ за счет ведомства
11:18
"Ущерб частично возмещен", - заявил Шестеров, уточнив, что перевел по 200 тысяч рублей Минобороны и парку "Патриот"
Он добавил, что полностью признал вину не из-за какого-либо давления, а по своей инициативе. Дело рассматривается в особом порядке.
Экс-директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Экс-директор парка "Патриот" возместил Минобороны 500 тысяч рублей
10:25
 
ПроисшествияПатриотРоссияПавел Попов (генерал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала