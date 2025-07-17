Украинская служба по этнополитике потребовала от УПЦ разорвать связи с РПЦ
Госслужба Украины потребовала от УПЦ разорвать все связи с РПЦ до 18 августа
© Фото : фото предоставлено СИНФОМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
© Фото : фото предоставлено СИНФО
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести потребовала от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 18 августа разорвать все связи с Русской православной церковью (РПЦ), сообщил украинский телеканал "Общественное".
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"Государственная служба по этнополитике и свободе совести вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), у которой ранее нашла признаки аффилированности с Русской православной церковью", - говорится в материале на сайте телеканала.
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24 августа 2024, 11:05
Как сообщается, согласно предписанию, митрополит УПЦ Онуфрий (Березовский) до 18 августа должен предоставить решение высших органов церковной власти относительно выхода УПЦ из структуры РПЦ, утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ, признании недействительными принятых РПЦ решений об "аннексии" епархий УПЦ и назначении РПЦ руководителей епархиальных управлений УПЦ, а также публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.