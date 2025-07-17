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Эквадорский университет может принять студентов из России, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
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08:16 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/universitet-2029616214.html
Эквадорский университет может принять студентов из России, заявил посол
Эквадорский университет может принять студентов из России, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
Эквадорский университет может принять студентов из России, заявил посол
Технологический университет Экиноксиаль может стать первым университетом в Эквадоре, который примет российских студентов по программе обмена в рамках... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:16:00+03:00
2025-07-17T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Технологический университет Экиноксиаль может стать первым университетом в Эквадоре, который примет российских студентов по программе обмена в рамках готовящегося соглашения с РУДН, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Мы близки к подписанию соглашения между РУДН и эквадорским университетом, чтобы обеспечить отправку российских студентов в Эквадор в рамках студенческого обмена. Сейчас идёт работа с Технологическим университетом Экиноксиаль", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что ректор упомянутого эквадорского университета учился в России. Технологический университет Экиноксиаль - одно из лидирующих высших учебных заведений Эквадора. Его основные площади расположены в столице страны Кито.
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эквадор, россия, кито, рудн, в мире
Эквадор, Россия, Кито, РУДН, В мире
Эквадорский университет может принять студентов из России, заявил посол

Посол Флорес: университет Экиноксиаль примет студентов из РФ по программе обмена

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Технологический университет Экиноксиаль может стать первым университетом в Эквадоре, который примет российских студентов по программе обмена в рамках готовящегося соглашения с РУДН, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Мы близки к подписанию соглашения между РУДН и эквадорским университетом, чтобы обеспечить отправку российских студентов в Эквадор в рамках студенческого обмена. Сейчас идёт работа с Технологическим университетом Экиноксиаль", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что ректор упомянутого эквадорского университета учился в России.
Технологический университет Экиноксиаль - одно из лидирующих высших учебных заведений Эквадора. Его основные площади расположены в столице страны Кито.
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