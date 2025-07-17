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В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
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08:54 17.07.2025 (обновлено: 14:27 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html
В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа
В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа - РИА Новости, 17.07.2025
В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа
Ультиматум президента США Дональда Трампа не напугал российское руководство, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:54:00+03:00
2025-07-17T14:27:00+03:00
в мире
киев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа не напугал российское руководство, пишет The New York Times.&quot;Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине&quot;, — говорится в публикации.Как указали в материале, Россия в ответ пообещала и дальше выполнять свои цели на Украине, подчеркнув, что сможет пережить любое санкционное давление.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/zapad-2029591449.html
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в мире, киев, европа, сша, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз
В мире, Киев, Европа, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз
В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа

NYT: ультиматум Трампа по завершении СВО не напугал Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа не напугал российское руководство, пишет The New York Times.
«

"Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине", — говорится в публикации.

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Как указали в материале, Россия в ответ пообещала и дальше выполнять свои цели на Украине, подчеркнув, что сможет пережить любое санкционное давление.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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В миреКиевЕвропаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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