https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html

В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа

В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа - РИА Новости, 17.07.2025

В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа

Ультиматум президента США Дональда Трампа не напугал российское руководство, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:54:00+03:00

2025-07-17T08:54:00+03:00

2025-07-17T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа не напугал российское руководство, пишет The New York Times."Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине", — говорится в публикации.Как указали в материале, Россия в ответ пообещала и дальше выполнять свои цели на Украине, подчеркнув, что сможет пережить любое санкционное давление.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250717/zapad-2029591449.html

https://ria.ru/20250717/zapad-2029601871.html

киев

европа

сша

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в мире, киев, европа, сша, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз