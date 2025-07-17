https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029550673.html

За ультиматум России придется дорого заплатить

За ультиматум России придется дорого заплатить - РИА Новости, 17.07.2025

За ультиматум России придется дорого заплатить

Дональд Трамп поставил России ультиматум, что показало: в США придумали интересную схему. В отличие от Джо Байдена, который вводил санкции напрямую против... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:00:00+03:00

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Дональд Трамп поставил России ультиматум, что показало: в США придумали интересную схему. В отличие от Джо Байдена, который вводил санкции напрямую против России, ее энергоресурсов и целых секторов, Трамп решил ударить по нашим торговым партнерам. Он пригрозил ввести заградительные пошлины в 100 процентов на товары из стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, назвав это вторичными санкциями.В первую очередь под удар попадут главные покупатели нашей нефти и нефтепродуктов. По нефти два главных клиента России — это Китай и Индия, на них приходится до 90 процентов нашего нефтяного экспорта. Китай лидирует по закупкам российской нефти, идущей по нефтепроводам и морским транспортом. Индия — на первом месте, если брать поставки нашей нефти только морским транспортом. При этом именно нашу флагманскую марку нефти Urals покупает в основном Индия, а Китай в больших объемах берет более премиальные марки нашей нефти — ВСТО, "Сокол" и "Сахалин". Хотя, конечно, в портфеле закупок обеих стран есть практически все виды нашего сырья.Это взаимовыгодный бизнес: мы нашли замену европейскому рынку сбыта, а Китай и Индия зарабатывают на переработке нашей нефти, которая стоит дешевле рынка из-за санкций. От такого сверхприбыльного бизнеса просто так не отказываются.В цифрах Россия поставляет в Китай порядка двух миллионов баррелей в сутки, а в Индию — примерно 1,8 миллиона баррелей. И в этом году на третье место вышла Турция, которая к июню стала закупать у нас по 400 тысяч баррелей в сутки. Хотя Анкара с 2022 года нашла себе другую золотую жилу: она сконцентрировалась на перепродаже российских нефтепродуктов — в первую очередь европейцам, власти которых запретили прямые закупки. Но Турция не смогла в этом году пройти и мимо нашей нефти — просто потому, что в целом сырое сырье подешевело на мировом рынке, а российская Urals уже четыре месяца подряд торгуется ниже 60 долларов за баррель (то есть даже ниже цены потолка, установленного странами G7).По топливу Турция стала важным посредником между Россией и ЕС, помогая обоим бывшим партнерам, но не забывая о своем кармане, конечно же. Экспорт нефтепродуктов из Турции почти удвоился после 2022 года: с 11 миллионов тонн в 2021 году до 22,2 миллиона тонн в 2024-м. Поставки топлива именно в ЕС из Турции тоже выросли вдвое: с 5,2 миллиона тонн в 2021-м до 11,4 миллиона тонн в 2024 году.При этом наше топливо закупают и другие страны, в том числе Бразилия, страны Ближнего Востока и Северной Африки, — кто-то для себя, а кто-то еще и для перепродажи. Скидка делает свое дело.Что же будет, если Трамп выполнит свой ультиматум и накажет все эти страны за торговое сотрудничество с Россией? Логично выделить два сценария развития ситуации. В первом случае Китай, Индия и другие наши торговые партнеры не пойдут на поводу США и продолжат покупать наши энергоресурсы. По крайней мере, МИД Китая уже в открытую высказался против давления, односторонних санкций и политики "длинной руки", призвав к диалогу и переговорам как единственному пути выхода из кризиса на Украине. У Китая есть "оружие" в виде редкоземельных металлов, и он уже научился умело им пользоваться, что дало Пекину силу в отношениях с США.Если наши партнеры встанут в позу, то Трамп вынужден будет ввести заградительные пошлины на их товары. В ответ США, скорее всего, получат еще порцию пошлин сверху для собственных товаров от того же Китая и Индии. Начнется жесткая торговая война, и в результате сильно пострадают сами же США. Лишившись китайских и индийских товаров, Штаты не смогут избежать внутреннего дефицита и резкого роста инфляции. Следом ФРС США вынуждена будет начать повышать ставки, чтобы уберечь экономику от коллапса. А это очень сильно ударит по авторитету Дональда Трампа, который всячески критикует политику регулятора за повышение ставки и требует свети ее к нулю.Вместо супердешевых денег, которые Трамп обещает американской экономике, США получат очень дорогие деньги, вместо роста инвестиций в реальную экономику — схлопывание инвестиционной активности и рецессию.Второй вариант тоже сложно назвать привлекательным для Трампа и американской экономики. Это сценарий, когда страны, покупающие российские энергоресурсы, не решатся идти на конфронтацию с США, а просто сделают как просит Трамп: откажутся закупать в России нефть и топливо.Это будет означать уход с рынка пяти-семи миллионов баррелей в сутки — колоссальный объем для мирового рынка. Никто не способен заместить такие объемы оперативно. Постепенно члены ОПЕК+ могут, конечно, нарастить производство и экспорт и покрыть дефицит. Но даже нескольких месяцев взлета цен на нефть к новым заоблачным трехзначным вершинам будет достаточно, чтобы мир погрузился в глобальный энергетический кризис.Причем США и другие западные страны пострадают в первую очередь, потому что они сами являются импортерами, то есть покупателями энергоресурсов. Что будет на заправках США в этом случае? Простые американцы вспомнят жуткий рост цен на топливо при Байдене и подумают, что тогда, оказывается, все было еще не так плохо.Что будет вслед за ростом цен на топливо? Автоматически начнут дорожать все продукты и услуги. Инфляция снова станет серьезной проблемой США, и у ФРС не будет выбора, кроме как опять-таки начать повышать ставку. Далее исход ровно такой же, как и при первом сценарии.Как ни крути, везде таится опасность для самих Штатов. Понятно, что другие страны (и Россия в том числе) тоже пострадают — и довольно серьезно. Но готов ли будет Трамп заплатить такую большую цену за это? Ради разрешения конфликта на Украине — маловероятно. Именно поэтому нефтяной рынок очень слабо отреагировал на ультиматум Трампа, не веря, что он решится потопить Россию и Китай ценой разрушения американской экономики.

https://ria.ru/20250716/ultimatum-2029368913.html

https://ria.ru/20250715/kitay-2029181127.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029417167.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, в мире, сша, дональд трамп, китай, россия, индия, украина