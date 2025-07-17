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Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 17.07.2025
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22:01 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811802.html
Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского
Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 17.07.2025
Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского
Визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству беспилотников в Киеве доказывает, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:01:00+03:00
2025-07-17T22:01:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
кит келлог
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству беспилотников в Киеве доказывает, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Ничего особенного. Просто военная база по производству беспилотников — в центре Киева! Теперь это подтвердил даже спецпосланник Трампа Кит Келлог, опубликовав фото с "места инноваций". И это не секретный объект где-то в поле — это один из десятков таких "гаражных ВПК" прямо среди жилых районов. Где живут семьи. Где играют дети. Где ходят в церковь. Люди — просто живой щит. &lt;...&gt; Пора назвать вещи своими именами. Враг — это тот, кто поставил военную базу рядом с домом. Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских объектов в военных целях — это военное преступление. И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники", — написал он.Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на этой неделе приехал в Киев. Как сообщили украинские СМИ, он посетил различные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве. Заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила, что Келлогу продемонстрировали почти три десятка различных видов украинских БПЛА.В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250717/britanija-2029801389.html
https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html
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в мире, украина, сша, киев, кит келлог, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, США, Киев, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, НАТО
Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского

Дмитрук: Украина пошла на преступление, разместив производство БПЛА в Киеве

© Фото : соцсети Кита КеллогаСпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на военной базе по производству беспилотников на Украине
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на военной базе по производству беспилотников на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : соцсети Кита Келлога
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на военной базе по производству беспилотников на Украине
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству беспилотников в Киеве доказывает, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Ничего особенного. Просто военная база по производству беспилотников — в центре Киева! Теперь это подтвердил даже спецпосланник Трампа Кит Келлог, опубликовав фото с "места инноваций". И это не секретный объект где-то в поле — это один из десятков таких "гаражных ВПК" прямо среди жилых районов. Где живут семьи. Где играют дети. Где ходят в церковь. Люди — просто живой щит. <...> Пора назвать вещи своими именами. Враг — это тот, кто поставил военную базу рядом с домом. Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских объектов в военных целях — это военное преступление. И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники", — написал он.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Великобритания поддержала план Трампа по вооружению Украины
Вчера, 20:31
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на этой неделе приехал в Киев. Как сообщили украинские СМИ, он посетил различные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве. Заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила, что Келлогу продемонстрировали почти три десятка различных видов украинских БПЛА.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph
Вчера, 13:15
 
В миреУкраинаСШАКиевКит КеллогВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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