https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811802.html

Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского

Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 17.07.2025

Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского

Визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству беспилотников в Киеве доказывает, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:01:00+03:00

2025-07-17T22:01:00+03:00

2025-07-17T22:01:00+03:00

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артем дмитрук

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Визит спецпосланника США Кита Келлога на базу по производству беспилотников в Киеве доказывает, что Владимир Зеленский и его окружение являются военными преступниками, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Ничего особенного. Просто военная база по производству беспилотников — в центре Киева! Теперь это подтвердил даже спецпосланник Трампа Кит Келлог, опубликовав фото с "места инноваций". И это не секретный объект где-то в поле — это один из десятков таких "гаражных ВПК" прямо среди жилых районов. Где живут семьи. Где играют дети. Где ходят в церковь. Люди — просто живой щит. <...> Пора назвать вещи своими именами. Враг — это тот, кто поставил военную базу рядом с домом. Согласно Женевской конвенции и международному гуманитарному праву, использование гражданских объектов в военных целях — это военное преступление. И Зеленский, и все его окружение — это военные преступники", — написал он.Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на этой неделе приехал в Киев. Как сообщили украинские СМИ, он посетил различные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве. Заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр заявила, что Келлогу продемонстрировали почти три десятка различных видов украинских БПЛА.В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250717/britanija-2029801389.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html

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