Рейтинг@Mail.ru
"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811632.html
"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине
"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине - РИА Новости, 17.07.2025
"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине
Если Германия будет закупать американское вооружение для Украины, у нее ничего не останется для проекта по собственному перевооружению, заявил британский... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:55:00+03:00
2025-07-17T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
киев
дональд трамп
александр меркурис
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Если Германия будет закупать американское вооружение для Украины, у нее ничего не останется для проекта по собственному перевооружению, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."В конечном итоге, Германия оплатит счет и будет платить Трампу и Соединенным Штатам за оружие для Украины. Вопрос только в том, — за какое оружие? &lt;…&gt; Если Германия начнет покупать оружие для Украины в любых масштабах, это неизбежно подорвет проект перевооружения ФРГ, основанный на ее собственных промышленных ресурсах", — отметил он.В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250717/germaniya-2029745554.html
https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html
германия
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев, дональд трамп, александр меркурис, фридрих мерц, евросоюз, нато, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Дональд Трамп, Александр Меркурис, Фридрих Мерц, Евросоюз, НАТО, Россия, Владимир Путин
"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине

Меркурис усомнился в способности Германии покупать у США оружие для Украины

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Если Германия будет закупать американское вооружение для Украины, у нее ничего не останется для проекта по собственному перевооружению, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"В конечном итоге, Германия оплатит счет и будет платить Трампу и Соединенным Штатам за оружие для Украины. Вопрос только в том, — за какое оружие? <…> Если Германия начнет покупать оружие для Украины в любых масштабах, это неизбежно подорвет проект перевооружения ФРГ, основанный на ее собственных промышленных ресурсах", — отметил он.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Заявление Германии о российских солдатах вызвало гнев на Западе
Вчера, 17:09
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Германия будет тратить все ресурсы на оружие для Украины, считает эксперт
16 июля, 21:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКиевДональд ТрампАлександр МеркурисФридрих МерцЕвросоюзНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала