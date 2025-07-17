https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811632.html

"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине

"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине - РИА Новости, 17.07.2025

"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине

Если Германия будет закупать американское вооружение для Украины, у нее ничего не останется для проекта по собственному перевооружению, заявил британский... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:55:00+03:00

2025-07-17T21:55:00+03:00

2025-07-17T21:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Если Германия будет закупать американское вооружение для Украины, у нее ничего не останется для проекта по собственному перевооружению, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."В конечном итоге, Германия оплатит счет и будет платить Трампу и Соединенным Штатам за оружие для Украины. Вопрос только в том, — за какое оружие? <…> Если Германия начнет покупать оружие для Украины в любых масштабах, это неизбежно подорвет проект перевооружения ФРГ, основанный на ее собственных промышленных ресурсах", — отметил он.В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250717/germaniya-2029745554.html

https://ria.ru/20250716/ekspert-2029569348.html

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