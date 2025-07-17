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Заседание по Украине в Британии пошло не по плану из-за одной детали

Заседание по Украине в Британии пошло не по плану из-за одной детали - РИА Новости, 17.07.2025

Заседание по Украине в Британии пошло не по плану из-за одной детали

На специальном заседании по украинскому вопросу в британском парламенте у одного из депутатов постоянно звонил телефон, что вызвало недовольство у заместителя... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На специальном заседании по украинскому вопросу в британском парламенте у одного из депутатов постоянно звонил телефон, что вызвало недовольство у заместителя спикера. Кадры с заседания публикует видеоагентство Ruptly."Прежде чем я вызову следующего выступающего, я хотела бы попросить всех, у кого может зазвонить телефон, соблюдать тишину, так как я слышу звонок уже в пятый раз", — попросила заместитель спикера.Депутаты, в свою очередь, начали оправдываться."Могу подтвердить, что это не мой телефон. Мой рингтон — это музыка 60-ых годов", — сказал один."Госпожа заместитель спикера, я рад сообщить, что это был и не мой телефон", — отметил другой.Видеоагентство в шутку отметило, что этот вопрос стал "темой дня" на заседании."Специальное заседание британского парламента, посвященное Украине, — и тема дня: выяснение, у кого включен звук на телефоне", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20250717/plan-2029608100.html

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Комментарий на заседании британского парламента с просьбой выключить телефоны Специальное заседание британского парламента, посвященное Украине, — и тема дня: выяснение, у кого включен звук на телефоне 2025-07-17T20:18 true PT0M30S

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