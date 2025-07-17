https://ria.ru/20250717/ukraina-2029773012.html

СМИ: Зеленский продлевает конфликт на Украине, чтобы удержать власть

СМИ: Зеленский продлевает конфликт на Украине, чтобы удержать власть - РИА Новости, 17.07.2025

СМИ: Зеленский продлевает конфликт на Украине, чтобы удержать власть

Владимир Зеленский продлевает конфликт на Украине, чтобы не потерять власть, украинское руководство погрязло в коррупции, воровстве и противодействии... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:50:00+03:00

2025-07-17T18:50:00+03:00

2025-07-17T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский продлевает конфликт на Украине, чтобы не потерять власть, украинское руководство погрязло в коррупции, воровстве и противодействии политическим оппонентам, пишет колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс, в том числе со ссылкой на бывших украинских чиновников. "Киевское правительство охвачено коррупционными скандалами и репрессиями, вера общественности в будущее и своих лидеров стремительно рушится, а давление ради достижения мира практически любой ценой растет", - говорится в материале. Один из бывших высокопоставленных украинских чиновников заявил изданию, что если конфликт продолжится, то "вскоре не останется Украины". Бывший глава украинского центробанка Кирилл Шевченко выразил мнение, что коррупция может привести к поражению Киева. "(Зеленский - ред.) продлевает конфликт, чтобы удерживать власть", - заявили журналу бывшие украинские чиновники. Колумнист журнала отмечает, что недавние задержания и обыски на Украине говорят о серьезных политических конфликтах, а также о желании заглушить критиков как внутри страны, так и за ее пределами. "Зеленский удерживает власть всеми возможными способами", - сказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Один из бывших украинских министров заявил, что ЕС закрывает глаза на проблемы во власти на Украине. Журнал отмечает, что даже сторонники Зеленского и министры боятся оказаться высланными из страны или подвергнуться уголовному преследованию. Один из европейских дипломатов указал, что команда Зеленского нажила "множество врагов" на Украине, многие боятся тюрьмы или высылки и пытаются "набить карманы, пока могут". Кроме того, автор материала подчеркивает, что украинские военные истощены, их боевой дух падает, а поддержка США сосредотачивается лишь на ПВО. "Ничего не может быть более разрушительным для духа в военное время, чем мысль о том, что лидеры страны воруют, пока люди ведут боевые действия", - отмечается в публикации. Среди населения растет недовольство и сопротивление в связи с задержаниями мужчин военкомами, подчеркивает журнал. "Никто из союзников Украины не может по-настоящему помочь хроническому недостатку в стране мобилизационных ресурсов или усугубляющемуся кризису легитимности, с которым сталкивается Зеленский... никто извне не может обратить вспять поток задержаний бывших, сторонников режима, репрессии против членов оппозиции и закрытие СМИ", - говорится в материале журнала. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями международных информагентств в июне заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщал, что заявления Путина о легитимности властей в Киеве и необходимости проведения в стране выборов сводятся к тому, что Украина должна выполнять свою конституцию. Песков добавлял, что в случае победы Зеленского на выборах это будет "выбор украинского народа в рамках демократической процедуры".

https://ria.ru/20250717/peregovory-2029753291.html

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029653289.html

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