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Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию - РИА Новости, 17.07.2025
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18:43 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029771800.html
Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию
Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию - РИА Новости, 17.07.2025
Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию
Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:43:00+03:00
2025-07-17T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба. &quot;Шестидесятидвухлетний злоумышленник договорился с двумя харьковчанами о переправе в Румынию. Чтобы доставить клиента в приграничье, его решили везти в карете скорой помощи. За услугу мужчина должен был заплатить 10 тысяч долларов&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.Правоохранители всех задержали, так называемых перевозчиков ждет уголовная ответственность, а нарушителя – административная. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко накануне сообщала, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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в мире, украина, румыния, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Румыния, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию

Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба.
«

"Шестидесятидвухлетний злоумышленник договорился с двумя харьковчанами о переправе в Румынию. Чтобы доставить клиента в приграничье, его решили везти в карете скорой помощи. За услугу мужчина должен был заплатить 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.

Правоохранители всех задержали, так называемых перевозчиков ждет уголовная ответственность, а нарушителя – административная.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко накануне сообщала, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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