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Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию

Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию - РИА Новости, 17.07.2025

Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию

Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:43:00+03:00

2025-07-17T18:43:00+03:00

2025-07-17T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба. "Шестидесятидвухлетний злоумышленник договорился с двумя харьковчанами о переправе в Румынию. Чтобы доставить клиента в приграничье, его решили везти в карете скорой помощи. За услугу мужчина должен был заплатить 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.Правоохранители всех задержали, так называемых перевозчиков ждет уголовная ответственность, а нарушителя – административная. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко накануне сообщала, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, ирина геращенко, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины