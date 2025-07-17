Украинец пытался на скорой незаконно выехать в Румынию
Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Мужчина на машине скорой помощи пытался незаконно выехать с Украины в Румынию, сообщает украинская госпогранслужба.
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"Шестидесятидвухлетний злоумышленник договорился с двумя харьковчанами о переправе в Румынию. Чтобы доставить клиента в приграничье, его решили везти в карете скорой помощи. За услугу мужчина должен был заплатить 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
Правоохранители всех задержали, так называемых перевозчиков ждет уголовная ответственность, а нарушителя – административная.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко накануне сообщала, что украинский парламент в окончательном втором чтении принял законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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