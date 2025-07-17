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Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины - РИА Новости, 17.07.2025
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17:57 17.07.2025 (обновлено: 18:19 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029761383.html
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины - РИА Новости, 17.07.2025
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины
Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:57:00+03:00
2025-07-17T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. &quot;Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271&quot;, - написал Железняк в своем Telegram-канале.Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.
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в мире, украина, андрей сибига, денис шмыгаль
В мире, Украина, Андрей Сибига, Денис Шмыгаль
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины

Депутат Железняк: Рада одобрила назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
«

"Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.
Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 17 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Рада поддержала назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины
16:29
 
В миреУкраинаАндрей СибигаДенис Шмыгаль
 
 
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