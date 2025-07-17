https://ria.ru/20250717/ukraina-2029761383.html

Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины

Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины - РИА Новости, 17.07.2025

Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины

Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:57:00+03:00

2025-07-17T17:57:00+03:00

2025-07-17T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.

https://ria.ru/20250717/shmygal-2029727321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, андрей сибига, денис шмыгаль