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Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины - РИА Новости, 17.07.2025
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины
Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:57:00+03:00
2025-07-17T17:57:00+03:00
2025-07-17T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Парламент Украины проголосовал за назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины, таким образом он сохранил свое кресло в новом правительстве, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. "Рада назначила на должность министра иностранных дел Андрея Сибигу. До этого он работал министром иностранных дел. За – 271", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Накануне украинский парламент отправил в отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера, ва также все правительство. В четверг депутаты Рады проголосовали за назначение Юлии Свириденко новым премьером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей сибига, денис шмыгаль
В мире, Украина, Андрей Сибига, Денис Шмыгаль
Рада одобрила назначение Сибиги министром иностранных дел Украины
Депутат Железняк: Рада одобрила назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины