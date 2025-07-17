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Переговоры России и Украины подвисли со стороны Киева, заявила Захарова
Переговоры России и Украины подвисли со стороны Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2025
Переговоры России и Украины подвисли со стороны Киева, заявила Захарова
Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины "подвисли" из-за действий Киева - там то ли уклоняются, то ли не могут сформулировать, когда они будут готовы к новой встрече, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Сейчас, правда, они (переговоры - ред.) что-то подвисли со стороны Украины. Говорили, что так им нужно стабильное устойчивое перемирие. А, видите, от очередного раунда то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут или готовы проводить", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя переговоры Москвы и Киева по украинскому конфликту.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что РФ ждет предложений украинской стороны по дате нового раунда переговоров. Он отметил, что по завершении процесса обменов телами военных, согласно договоренностям второго раунда переговоров России и Украины, надо будет определяться с датой третьего раунда.
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В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Киев, Дмитрий Песков
Переговоры России и Украины подвисли со стороны Киева, заявила Захарова
МИД РФ: переговоры России и Украины подвисли из-за действий Киева