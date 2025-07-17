https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html

Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий

Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2025

Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:31:00+03:00

2025-07-17T16:31:00+03:00

2025-07-17T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

львов

россия

андрей садовой

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766833017_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_8cc012ec1a1d3688afc4745fafda273f.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и "торговлю" прахом советских воинов. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Вандал-русофоб, место которому на нарах! Статья 243.4 УК РФ вполне однозначно квалифицирует уничтожение и осквернение воинских памятников в местах боевой славы (а бои за Львов в 1944 году были очень тяжелые) как уголовное преступление с наказанием до пяти лет. Но для львовского мэра необходимо предусмотреть набор отягчающих обстоятельств: кощунство и расчеловечивание. Уверен, его будет ждать гораздо более суровый суд – суд истории", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что Россия никогда не отказалась бы принять и достойно увековечить прах героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. "Вопрос в чудовищной "цене". Сама идея "торговли мертвыми" за гранью всех норм человеческой морали. Хотя в случае с Садовым едва ли можно употребить слово "человечность", - заключил он.

https://ria.ru/20250711/korchunov-2028627055.html

львов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львов, россия, андрей садовой, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире