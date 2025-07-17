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Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 17.07.2025 (обновлено: 16:40 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2025
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:31:00+03:00
2025-07-17T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
львов
россия
андрей садовой
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и "торговлю" прахом советских воинов. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Вандал-русофоб, место которому на нарах! Статья 243.4 УК РФ вполне однозначно квалифицирует уничтожение и осквернение воинских памятников в местах боевой славы (а бои за Львов в 1944 году были очень тяжелые) как уголовное преступление с наказанием до пяти лет. Но для львовского мэра необходимо предусмотреть набор отягчающих обстоятельств: кощунство и расчеловечивание. Уверен, его будет ждать гораздо более суровый суд – суд истории", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что Россия никогда не отказалась бы принять и достойно увековечить прах героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. "Вопрос в чудовищной "цене". Сама идея "торговли мертвыми" за гранью всех норм человеческой морали. Хотя в случае с Садовым едва ли можно употребить слово "человечность", - заключил он.
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львов, россия, андрей садовой, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Андрей Садовой, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, В мире
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий

Слуцкий: мэру Львова место на нарах за осквернение воинских памятников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Львова Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и "торговлю" прахом советских воинов.
Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
"Вандал-русофоб, место которому на нарах! Статья 243.4 УК РФ вполне однозначно квалифицирует уничтожение и осквернение воинских памятников в местах боевой славы (а бои за Львов в 1944 году были очень тяжелые) как уголовное преступление с наказанием до пяти лет. Но для львовского мэра необходимо предусмотреть набор отягчающих обстоятельств: кощунство и расчеловечивание. Уверен, его будет ждать гораздо более суровый суд – суд истории", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что Россия никогда не отказалась бы принять и достойно увековечить прах героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни в борьбе с нацизмом.
"Вопрос в чудовищной "цене". Сама идея "торговли мертвыми" за гранью всех норм человеческой морали. Хотя в случае с Садовым едва ли можно употребить слово "человечность", - заключил он.
Могилы советских военнопленных в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовРоссияАндрей СадовойЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВ мире
 
 
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