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Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.07.2025
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:31:00+03:00
2025-07-17T16:31:00+03:00
2025-07-17T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что мэру Львова Андрею Садовому место "на нарах" за осквернение воинских памятников и "торговлю" прахом советских воинов. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных. "Вандал-русофоб, место которому на нарах! Статья 243.4 УК РФ вполне однозначно квалифицирует уничтожение и осквернение воинских памятников в местах боевой славы (а бои за Львов в 1944 году были очень тяжелые) как уголовное преступление с наказанием до пяти лет. Но для львовского мэра необходимо предусмотреть набор отягчающих обстоятельств: кощунство и расчеловечивание. Уверен, его будет ждать гораздо более суровый суд – суд истории", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что Россия никогда не отказалась бы принять и достойно увековечить прах героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. "Вопрос в чудовищной "цене". Сама идея "торговли мертвыми" за гранью всех норм человеческой морали. Хотя в случае с Садовым едва ли можно употребить слово "человечность", - заключил он.
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львов, россия, андрей садовой, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Россия, Андрей Садовой, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, В мире
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
Слуцкий: мэру Львова место на нарах за осквернение воинских памятников