https://ria.ru/20250717/ukraina-2029720615.html

СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО

СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО - РИА Новости, 17.07.2025

СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО

Сотрудник американских ВВС передавал в Сети секретные сведения подруге, которая называла себя украинкой, пишет The National Interest. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:57:00+03:00

2025-07-17T15:57:00+03:00

2025-07-17T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сотрудник американских ВВС передавал в Сети секретные сведения подруге, которая называла себя украинкой, пишет The National Interest."Шестидесятичетырехлетний Дэвид Слейтер сознался, что передавал секретную информацию о продолжающемся вооруженном конфликте на Украине через зарубежный сайт знакомств", — говорится в материале.Издание отмечает, что неназванная женщина, которая, возможно, даже не жила на Украине, отправляла Слейтеру сообщения, включая следующее: "Дорогой Дейв, нет ли у НАТО и экс-президента США Джо Байдена секретного плана по оказанию нам помощи?" Она также называла Слейтера своим "тайным информатором-любовником" и "секретным агентом".Офицеру американской армии в отставке грозит до 10 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор мужчине вынесут в октябре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250717/ssha-2029713710.html

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в мире, украина, сша, джо байден, нато