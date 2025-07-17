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СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 17.07.2025 (обновлено: 17:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029720615.html
СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО
СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО - РИА Новости, 17.07.2025
СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО
Сотрудник американских ВВС передавал в Сети секретные сведения подруге, которая называла себя украинкой, пишет The National Interest. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:57:00+03:00
2025-07-17T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
нато
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сотрудник американских ВВС передавал в Сети секретные сведения подруге, которая называла себя украинкой, пишет The National Interest."Шестидесятичетырехлетний Дэвид Слейтер сознался, что передавал секретную информацию о продолжающемся вооруженном конфликте на Украине через зарубежный сайт знакомств", — говорится в материале.Издание отмечает, что неназванная женщина, которая, возможно, даже не жила на Украине, отправляла Слейтеру сообщения, включая следующее: "Дорогой Дейв, нет ли у НАТО и экс-президента США Джо Байдена секретного плана по оказанию нам помощи?" Она также называла Слейтера своим "тайным информатором-любовником" и "секретным агентом".Офицеру американской армии в отставке грозит до 10 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор мужчине вынесут в октябре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250717/ssha-2029713710.html
https://ria.ru/20250717/unichtozhenie-2029649286.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО
СМИ: сотрудник ВВС США сливал "украинке" секретные сведения об СВО

TNI: сотрудник ВВС США передавал секретную информацию якобы подруге с Украины

© Pixabay / PexelsДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pixabay / Pexels
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сотрудник американских ВВС передавал в Сети секретные сведения подруге, которая называла себя украинкой, пишет The National Interest.
"Шестидесятичетырехлетний Дэвид Слейтер сознался, что передавал секретную информацию о продолжающемся вооруженном конфликте на Украине через зарубежный сайт знакомств", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что неназванная женщина, которая, возможно, даже не жила на Украине, отправляла Слейтеру сообщения, включая следующее: "Дорогой Дейв, нет ли у НАТО и экс-президента США Джо Байдена секретного плана по оказанию нам помощи?" Она также называла Слейтера своим "тайным информатором-любовником" и "секретным агентом".
Офицеру американской армии в отставке грозит до 10 лет лишения свободы. Ожидается, что приговор мужчине вынесут в октябре.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденНАТО
 
 
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