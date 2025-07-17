Финляндия не знает, какой вклад внесет в поставки оружия Киеву, пишут СМИ
Iltalehti: Финляндия пока не знает, какой вклад внесет в поставки оружия Украине
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Финляндия пока не знает, какой вклад будет вносить в поставки вооружения Украине по плану президента США Дональда Трампа, решение по этому вопросу еще не принято, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на премьера страны Петтери Орпо.
"Финляндия пока не получила конкретной информации о том, какое участие ей необходимо будет принять в военной помощи, предоставляемой США", - говорится в сообщении.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы - после чего союзники передадут ее Украине и восполнят свои запасы за счет новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины
15 июля, 01:17